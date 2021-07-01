СК завершил расследование дела о многомиллионной растрате

Следственный комитет закончил расследование дела руководителя фирмы, которая по государственному контракту с Росимуществом, продавала вещи, изъятые у должников, а деньги присваивала. Дело прокуратура подписала и его отправили в суд.

В ведомстве Александра Бастрыкина утверждают, что вырученные от исполнения госконтракта деньги, доставались коммерсантам, а не казне. Следствие завершено в СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. Фигурантку дела назвали участником организованной группы, она же - бывший директор ООО "РегионКонсалтСервис" Эльвира Деулина. Обвинили женщину по части 4 ст. 160 УК РФ "присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".

Корреспонденту "РГ" рассказали, что Деулина вместе с соучастниками при исполнении государственных контрактов с территориальным управлением Росимущества в Краснодарском крае реализовали имущество должников. Полученные деньги они перечислили не на соответствующий счет управления Федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю, а "распорядились деньгами по своему усмотрению". Различными суммами с расчетного счета ООО "РегионКонсалтСервис" они перечислили себе, другим сотрудникам, "а также за приобретенное имущество в интересах третьих лиц денежные средства в общей сумме более 80 млн рублей".

Против остальных участников организованной группы расследование продолжается.

Следствием наложен арест на имущество обвиняемой и других участников организованной группы. Стоимость арестованного имущества сопоставима с суммой причиненного в результате совершенных преступлений ущерба.