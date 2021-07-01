Летний отпуск в этом году жители южных регионов, как, впрочем, и всей страны, планируют провести преимущественно дома. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), эта категория составляет 61 процент. Из них треть не собирается отдыхать вообще и будет продолжать работать.

По-прежнему самым удобным считается отпуск продолжительностью две недели, им воспользуются 14 процентов работников, месяц в отпуске могут позволить себе восемь процентов опрошенных, а больше месяца - шесть. Совсем не брать отпуск и отдыхать только в выходные решили этим летом 19 процентов респондентов.

Любопытно, что, по словам директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина, для 47 процентов жителей страны отпуск вообще не значим, так как они не имеют постоянной занятости.

Те же, кто отпуск все же возьмет, предпочитают провести его на даче или в саду (31 процент), путешествовать по России (10 процентов) или получить новые впечатления, проехав по городам и селам в непосредственной близости от места проживания (11 процентов). Благо сейчас в каждой местности стараются развивать объекты туристической привлекательности.

Среди причин "домашнего" отпуска социологи называют, в первую очередь, нехватку денег (36 процентов), что, впрочем, на 17 пунктов меньше, чем в прошлом году. Играет роль и существенное подорожание курортных удовольствий в этом сезоне. Сегодня южане вынуждены закладывать на отдых в среднем 49,5 тысячи рублей на человека, тогда как в прошлом году эта сумма была равна 43,3 тысячи рублей.

Вторая причина - коронавирус и возникающие в связи с ним проблемы передвижения (25 процентов).

"В сумме эти две непреодолимые причины дают 61 процент, что равно пику в 60 процентов неодолимого безденежья в кризисный 2008 год и значимо превосходит все 2010-е годы, независимо от того, называют их в России кризисными или нет", - подытоживают эксперты.