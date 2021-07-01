На Кубани семейная пара ограбила 95-летнюю труженицу тыла

В Краснодаре сотрудники уголовного розыска задержали супружескую пару, которая совершила разбойное нападение на 95-летнюю труженицу тыла, заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза журналистов СССР. О подробностях дела рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 29-летний мужчина и его 38-летняя супруга поджидали жертву в подъезде ее дома. Когда пенсионерка поднялась на свой этаж, они втолкнули ее в квартиру, избили и связали. Требуя деньги, они угрожали пожилой женщине раскаленным утюгом. В итоге преступники забрали у хозяйки более миллиона рублей и скрылись, оставив ее связанной в беспомощном состоянии.

Пенсионерку обнаружила соседка по лестничной площадке. Она оказала ей доврачебную помощь, вызвала полицию и скорую помощь.

Преступную пару задержали. При обыске их жилья обнаружили часть похищенных денег. Задержанные взяты под стражу.