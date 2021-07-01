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01.07.2021 11:39
Рубрика: Происшествия

В Крыму упавшими футбольными воротами убило ребенка

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело из-за гибели в Джанкое 10-летнего мальчика после падения на него футбольных ворот. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Инцидент произошел на спортплощадке по улице Нестерова. Получивший черепно-мозговую травму ребенок скончался на месте.

Не закрепленные ворота оказались имуществом управления по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства администрации Джанкоя. По оценкам правоохранителей, падение ворот, что привело к гибели мальчика, стало следствием ненадлежащего исполнения должностными лицами управления профессиональных обязанностей.

Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски и выемка документов в Джанкойской администрации и в офисе предприятия, которое оборудовало площадку, а также допросили широкий круг лиц.

- Назначена экспертиза на предмет соответствия требованиям ГОСТа ворот и оборудованной территории для занятия детей спортом, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, проверку в связи с фатальным падением ворот проводит Джанкойская межрайонная прокуратура. По словам старшего помощника прокурора Крыма Дарьи Бирюк, в рамках проверки планируется дать правовую оценку действиям уполномоченных должностных лиц местной администрации в части соблюдения требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования установленного на площадке спортивного оборудования.

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