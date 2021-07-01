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01.07.2021 11:54
Рубрика: Общество

В списке не значится

Почему вдова ликвидатора-чернобыльца из Феодосии не может получить жилье
Текст: Алексей Вакуленко (Cимферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 142(8493)
Жительница Феодосии Ирина Скукина более 30 лет ютится в комнате общежития. Вдова ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС, умершего от лучевой болезни, 22 года дожидалась положенной по закону квартиры в украинском Крыму. После возвращения полуострова в родную гавань уже почти пять лет вопреки решению суда, подтвердившего ее право на получение жилья, она вынуждена довольствоваться жизнью в общаге.
Ирина так и не получила необходимую ей соцподдержку. Фото: Архив Ирины Скукиной Ирина так и не получила необходимую ей соцподдержку. Фото: Архив Ирины Скукиной
Ирина так и не получила необходимую ей соцподдержку. Фото: Архив Ирины Скукиной

В общежитии Ирина Михайловна поселилась с мужем Александром и двумя сыновьями в 1987 году. Уже после того, как супруг-ликвидатор получил дозу, которая в первом постсоветском 1992-м свела его в могилу. После смерти мужа Ирину поставили на квартирный учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий вдову, которая утратила кормильца. В течение года с момента постановки на учет новое независимое государство Украина должно было предоставить ей жилье. Но так и не предоставило.

Фото: Архив Григория Шичкина
В Крыму чернобылец за три года не смог получить жилищный сертификат

По словам Скукиной, в 2015 году она узнала о запуске государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан РФ", в рамках которой ей положен жилищный сертификат. Он дает право на безвозмездную субсидию от государства на покупку жилья. В мае того же года женщина подала в администрацию Феодосии заявление о включении ее в список участников программы.

В январе 2016 года она поинтересовалась в мэрии о перспективах получения жилищного сертификата.

- И тут знавшие меня (за 24 года-то на квартирном учете!) сотрудники администрации стали вдруг коверкать мою фамилию, словно видят меня впервые, - рассказывает вдова чернобыльца. - В итоге я ушла, так и не дождавшись вразумительного ответа.

Стараясь разобраться в ситуации, Скукина написала письмо в Администрацию президента РФ. Оттуда обращение спустили в администрацию Феодосии, где оно ожидаемо "зависло".

Уже позже, в феврале 2017 года, из ответа на очередной запрос в правительство Крыма Ирина Михайловна узнала, что в июле 2015 года Феодосийская администрация включила ее в сводный список участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на 2016 год. А в феврале 2016-го в Совете министров РК ей сообщили, что ее как члена семьи умершего в 1992 году ликвидатора в список не включили. Основанием для такого решения в региональном минтруда сочли то, что "меры социальной поддержки на семьи, в том числе на вдов, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, умерших до вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации, не распространяются".

Фото: "Российская газета"
"Российская газета" помогла ветерану войны вернуть статус

С требованием обязать министерство включить ее в список феодосийка обратилась в Центральный районный суд Симферополя. Но тот в удовлетворении иска отказал. Основание - не менее парадоксальное, чем в случае с минтруда: истица не доказала факт, что супруг-ликвидатор "при жизни имел статус участника ликвидации последствий ЧАЭС или имела место потеря кормильца". Сомнительность такого довода подтвердил Верховный суд Крыма, который в ноябре 2016 года обязал Министерство труда и социальной защиты РК включить Скукину в список участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательства по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на 2016 год. Обязал спустя четыре месяца после истечения срока подачи необходимых для включения в список документов. Процедура такова: участник подпрограммы с 1 января по 1 июля предшествующего планируемому года представляет в местную администрацию, где находится его учетное дело, заявление о выдаче сертификата в планируемом году. Затем администрация в течение следующего за этим полугодием июля представляет утвержденные списки в минтруда Крыма. К моменту вынесения Верховным судом РК апелляционного определения по жалобе Скукиной список уже был составлен и ее имени в нем не было. На это в январе 2017 года в региональном минтруда не преминули сослаться как на причину, по которой не могут исполнить судебное решение. Более того, неожиданно вспомнили поданное ею в 2015 году заявление о выделении сертификата в планируемом году. Заявление это стало еще одной причиной, из-за которой министерству "не представляется возможным" включить Скукину в заветный сводный список. В этом году этой очень странной, мягко говоря, "невозможности" исполнится пять лет. Не говоря уже о том, что за плечами Ирины Михайловны пять с половиной месяцев работы в зоне радиоактивного загрязнения в далеком 1987 году. Несмотря на наличие подтверждающих факт работы документов, по сей день Скукина лишена положенной ей социальной поддержки.

Компетентно

Григорий Клименко, член совета региональной общественной организации инвалидов "Союз "Чернобыль":

- В Крыму госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан РФ" начали реализовывать в 2016 году. Минтруда Крыма исключило тогда Ирину Скукину из сводного списка участников программы. Вступившим в силу в ноябре 2016 года решением суд обязал Минтруда республики включить Ирину Михайловну в сводный список участников программы в том же 2016 году. Поскольку включение в список предусматривает срок подачи необходимых документов до июля указанного года, то и в 2017 году, и до сих пор Скукина жилищный сертификат не получила. Я считаю решение суда не выполненным: включение в список подразумевало дальнейшую выдачу оказавшемуся в этом списке человеку жилищного сертификата, а не исключительно зачисление в этот перечень. Позицию Минтруда Крыма расцениваю как издевательство над Ириной Скукиной. К огромному сожалению, ее случай не единичен, с подобной несправедливостью в Крыму столкнулись и другие вдовы ликвидаторов.

Официально

Сертификат для приобретения жилья в Крыму предоставляется гражданам в соответствии с Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" одноименной государственной программы. Министерство труда и социальной защиты РК - уполномоченный орган, который формирует сводный список граждан - участников ведомственной целевой программы, подтвердивших своей участие в ней в планируемом году. Далее минтруда предоставляет список главному распорядителю бюджетных средств - Министерству жилищной политики и государственного строительства Крыма - для обеспечения участников программы жильем.

В сводный список крымчан, подтвердивших участие в ведомственной целевой программе на 2021 год, минтруда включило 22 человека.

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