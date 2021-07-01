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01.07.2021 14:55

Денежный стимул

Ростовские предприниматели получат налоговые льготы за трудоустройство школьников
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 143(8494)
В Ростове-на-Дону для предприятий и организаций, осуществляющих трудоустройство школьников в свободное от учебы время, введены налоговые льготы. Благодаря поправкам в региональное законодательство бизнесмены смогут сэкономить 14,4 миллиона рублей.

Как сообщила директор городского департамента экономики Полина Коростиева, центр занятости населения провел опрос, согласно которому в свободное от учебы время хотят работать около 4,5 тысячи юношей и девушек. Для 2618 школьников зарезервированы трудовые вакансии на общественных работах, но многие работодатели отказываются принимать подростков. Ведь они при всем желании не смогут угнаться за взрослыми, а получать заработную плату будут как полноценные работники. В результате предприниматели не желают нести убытки, и школьники остаются без возможности заработать.

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Стимулом для принятия на работу несовершеннолетних может стать льгота в виде уменьшения налога в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика. Само уменьшение будет равно половине затраченных средств на оплату труда подростков. По предварительным подсчетам, выпадающие доходы городского бюджета от такой льготы в 2022 году могут составить 14,4 миллиона рублей.

Школьники также могут быть привлечены на работу в новых индустриальных технопарках. Для этого инвесторов решено освободить от уплаты 80 процентов земельного налога на пять лет с даты получения статуса технопарка. В денежном эквиваленте преференции за налоговый период с 2021 по 2023 год составят еще 5,6 миллиона рублей.

- Мы рассчитываем, что инициатива получит поддержку предпринимательского сообщества и больше школьников смогут трудоустроиться в летнее время. Работа летом - это не просто возможность заработать, но и способ получить полезные навыки взаимодействия с работодателем и коллективом, с юных лет приобщиться к общественно полезному труду, - подчеркнул заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской думы Сергей Сухариев.

Кроме того, по инициативе парламентариев Дона на рассмотрение в Государственную думу внесено предложение о сохранении на время летнего трудоустройства надбавки к пенсии подросткам, получающим пособие по инвалидности или потере кормильца.

- Как только несовершеннолетние инвалиды и дети, получающие пенсию, идут работать, они сразу же теряют социальную доплату, которая положена им от государства. И эта доплата зачастую гораздо больше, чем деньги, которые ребенок получает за свой труд, - отметила депутат Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина.

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По мнению парламентария, сложившаяся ситуация не только лишает юношей и девушек возможности легально заработать, но и способствует развитию в молодежной среде социального иждивенчества. Кроме того, подобная форма занятости для подростков не столько полноценная работа, сколько трудовая адаптация, которая позволяет им научиться взаимодействовать с работодателем и получить другие полезные в будущем навыки.

Донские депутаты предлагают сохранять за работающими на каникулах детьми пособия при условии их трудоустройства через центры занятости населения. Инициативу поддержали в Совете Федерации, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что законопроект необходимо принять как можно скорее.

- Подросток хочет заработать дополнительно и что-то себе купить, но его лишают этого пособия. Просто дурь какая-то, извините, надо ее исправлять, и быстро, - сказала Матвиенко.

Кстати

С начала года в Ростовской области при содействии службы занятости населения работу нашли более 51 тысячи жителей региона. Услуги профессиональной ориентации получили 35 411 человек, социальной адаптации на рынке труда - 2 459 безработных граждан. На сегодняшний день банк вакансий содержит около 64 тысяч заявок от работодателей.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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