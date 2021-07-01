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01.07.2021 17:35
Рубрика: Происшествия

В Ростове застройщики получили тюремные сроки за обман дольщиков

Текст: Руслан Мельников

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону вынесен приговор застройщикам многоквартирных домов.

В Астрахани обманутым дольщикам не выдают компенсации за квартиры

Как сообщили в суде, подсудимые "мошенническим путем похитили денежные средства участников долевого строительства, предназначенные для строительства многоквартирных домов на территории города Ростова-на-Дону и города Краснодара".

Причиненный потерпевшим ущерб оценивается более чем в два миллиарда рублей.

Один из подсудимых вину не признал, другой - признал частично. Девятерых обвиняемых суд приговорил к срокам от трех до десяти лет колонии, еще одного - оправдал.

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