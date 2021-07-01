В Донском государственном техническом университете прошел Всероссийский молодежный научно-технический конкурс разработок в области кинопроизводства, телерадиовещания и телекоммуникаций "Первый шаг".

Вячеслав Ковалев: Если выбирать себе сотрудников, то среди тех, кто вышел в финал такого глобального конкурса. Фото: Елена Мелихова/РГ

На этот масштабный форум в Ростов-на-Дону съехались молодые изобретатели со всей страны - студенты, магистранты и аспиранты, которые в течение трех дней представляли на суд строгого жюри свои идеи в сфере телерадиовещания и телекоммуникаций. Организаторами конкурса выступили Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и Национальная Ассоциация производителей и интеграторов телерадиооборудования и программного обеспечения (АТРП). О том, как это происходило, рассказал генеральный директор филиала ВГТРК ГТРК "Дон-ТР" Вячеслав Ковалев.

Вячеслав Тимофеевич, расскажите, пожалуйста, об этом конкурсе.

Вячеслав Ковалев: Цель проекта "Первый шаг" - побудить молодых ученых на разработку оборудования, которое будет интересно для телерадиоотрасли. Это не только видеокамеры, но и всевозможные изобретения, связанные с повышением качества телекоммуникационных систем, шумоподавления, передачи видеоданных. Очень важно, чтобы такое оборудование производилось именно в России. И для этого у нас есть все ресурсы: талантливая молодежь генерирует идеи, а производители готовы браться даже за самые смелые изобретения. Плюс ко всему организаторы конкурса преследуют задачи популяризации технических направлений в сфере образования, формирования кадрового резерва, поиска интересных технических решений, которые могут быть запущены в промышленную разработку.

Почему именно Ростов был выбран местом проведения конкурса?

Вячеслав Ковалев: Ростов был выбран неслучайно. В регионе студенты активно занимаются инновациями. А на базе нашей телерадиокомпании тестируются новейшие разработки в сфере телекоммуникаций.

В финал конкурса вышло 15 команд. Восемь из них - из Ростовской области. В наш регион прибыли не только члены жюри, но и представители разработчиков с целью поиска новых идей. В конгресс-холле ДГТУ проходило открытие конкурса и защита проектов. Туда было перемещено большое количество оборудования "Дон-ТР", а также размещена передвижная телевизионная станция, предоставленная правительством Ростовской области.

Некоторые участники и члены жюри не смогли приехать лично, и нашей задачей было обеспечить трансляцию и связь с ними. Все транслировалось в прямом эфире на десяти интернет-порталах. Проходили и стриминговые включения - нон-стоп интервью в интересах отрасли телерадиопроизводства и телерадиоразработок с гостями и участниками, разработчиками, находящимися в различных городах России и мира. Это был самый настоящий трехдневный телемарафон.

ВГТРК занимается производством контента для телевидения. Репортажи снимаются в том числе из самых отдаленных уголков области. Но, чтобы оперативно передать оттуда сигнал, необходимо современное оборудование. Используете ли вы отечественные разработки?

Вячеслав Ковалев: Именно отечественные. Сейчас мы передаем сигнал при помощи так называемого рюкзачка. Это электронный блок с шестью сим-картами операторов сотовой связи. Он находится на спине у телеоператора и весит всего пару килограммов. Через него мы передаем высококачественный сигнал в студию и выводим его в эфир.

Отмечу, что ГТРК "Дон-ТР" является испытательной площадкой для разработки и тестирования новых технологических комплексов отечественного производства. В 2016 году мы получили первый отечественный рюкзачок для передачи мобильного сигнала с места удаленной съемки. Инженеры должны были проанализировать работу оборудования, следя за каждым включением и качеством сигнала, условиями передачи и за факторами, которые мешают его передаче или, напротив, улучшают в различных условиях. Всю эту информацию необходимо было передавать фирме-разработчику, с которой мы находились в постоянном контакте. Таким образом мы узнали недостатки сырой еще модели, а разработчик устранил ее недочеты.

В прошлом году мы запустили технологический российский эфирно-телевизионный комплекс BRAM. И сейчас мы стали единственной компанией в стране, которая помогает рационализировать этот комплекс.

Заинтересовали ли вас какие-либо проекты конкурсантов?

Вячеслав Ковалев: Одной из представленных на суд жюри разработок было устройство, направленное на то, чтобы не потерять объект из видимости, когда он оказался за препятствием. Идея интересная! Но на заметку мы взяли не проекты, а людей. Мне, как работодателю, интересны талантливые студенты. Сегодня у нас есть две вакансии, которые мы держим для лучших выпускников ДГТУ и РКСИ. Один из них будет трудоустроен к нам в качестве инженера по телерадиооборудованию. К потенциальным сотрудникам присматривались и другие работодатели. Ведь если выбирать себе новых работников, то среди тех, кто хорошо проявил себя в финале такого глобального конкурса.

Что "Первый шаг" дал лично вам?

Вячеслав Ковалев: Конкурс дал понимание того, что у нас есть светлые головы среди студентов технических вузов. И подарил надежду на то, что в сфере импортозамещения мы однозначно будем иметь успех.

А еще я в восторге от своих ребят. Я благодарен всему коллективу "Дон-ТР" и горжусь тем, как слаженно справились с, казалось бы, несвойственной им работой по проведению конкурса: это и создание силами наших инженеров, смонтировавших из оборудования "Дон-ТР" на площадках ДГТУ, многофункционального телевизионного комплекса, который дал возможность вещания на весь мир через интернет. Это и огромная продюсерская работа, которая позволила собрать десятки участников стрим-марафона гендиректора Национальной ассоциации телерадиовещателей Александра Широких.

Команда корреспондентов, режиссеров, инженеров и всех сотрудников, обеспечивавших проведение конкурса во взаимодействии с его организаторами, отработала на все сто процентов. Подтверждением этому стали десятки благодарственных писем, пришедших от оргкомитета из Москвы к нам буквально через несколько дней после конкурса.

Хочу поблагодарить ректора ДГТУ Бесариона Месхи, который вместе со своей командой оказал нам полное содействие в проведении этого важного для Ростовской области и России технологического форума.

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