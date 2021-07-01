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Рубрика: Происшествия

В Ростовской области в лобовом ДТП погибли пять человек

Текст: Николай Грищенко
Фото: Прессс-служба ГИБДД МВД России по Ростовской области Фото: Прессс-служба ГИБДД МВД России по Ростовской области
Фото: Прессс-служба ГИБДД МВД России по Ростовской области

Пять человек, в том числе четырех летняя девочка, погибли в столкновении легкового автомобиля и грузовика в Сальском районе Ростовской области.

Фото: Прессс-служба ГИБДД МВД России по Ростовской области
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Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, авария произошла 30 июня, около 23:30, на 181 километре автодороги Котельниково-Песчанокопское. Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo ехал в направлении Котельниково, нарушил правило обгона и врезался во встречный ГАЗ-2713.

В результате лобового ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель Volkswagen Polo и пассажиры: 31-летняя женщина и четырех летняя девочка. Погибли также водитель автомобиля ГАЗ и его пассажир - мужчина 1963 года рождения.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будут приняты процессуальные действия.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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