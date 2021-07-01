В Сириусе неизвестный захватил пляжную территорию

На федеральной территории Сириус мужчина совершил самозахват пляжа. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сириуса Андрей Столяров на своей странице в Instagram.

"Клубника на тротуарах была, чача в багажнике была (и еще есть кое-где, к сожалению), будки кваса на переходах были, но вот, чтобы самозахват целого пляжа, такого в мою бытность еще не было, - написал он. - А что, место подобрали отличное, укромное, вода чистая, ну как не разбить пляжик? Все же для людей, для народа, правда? Да, придется заплатить, конечно. Сервис все-таки! Шезлонги, зонтики, бунгало - выбирай на вкус и… кошелек".

Сколько составляла плата за отдых на импровизированном пляже, не уточняется. Известно, что мужчина, который организовал пляж, прикрывался "крышей в спецслужбе".

Не мешая отдыху гостей, полицейские постепенно разобрали несанкционированные конструкции. Организаторам грозит наказание по статье 159 УК РФ (мошенничество).