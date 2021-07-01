В Сочи после ДТП с автобусом госпитализированы шесть человек

В Сочи произошло лобовое столкновение рейсового автобуса № 83, курсирующего между микрорайонами Мамайка и Бытха, и легкового автомобиля ВАЗ-2107.

Как сообщили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье", инцидент случился накануне в 22.15 на федеральной трассе А-148 "Дублер Курортного проспекта" - на путепроводе транспортной развязки "Река Псахе".

По предварительным данным ГИБДД, причиной стал выезд автомобиля на полосу встречного движения. Покрытие дороги в месте ДТП - сухое, дорожных работ в районе места происшествия не велось.

Трех пассажиров автобуса и трех человек из легковушки доставили в больницу. Самые тяжелые травмы получил водитель автомобиля, сотрудникам МЧС пришлось извлекать его из салона с помощью спецоборудования. Водитель автобуса не пострадал.

Правоохранители провели следственные действия. В результате аварии произошел розлив бензина из легковушки. Пока дорожники устраняли последствия на месте дежурил экипаж пожарного расчета. Движение по путепроводу в одном из двух направлений - из центра Сочи на улицу Виноградную - пришлось ограничить. С 4.30 оно восстановлено и осуществляется в штатном режиме.