Волгоградская область выполнит программу газификации к 2025 году

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов провели совещание, на котором обсудили газификацию отдаленных населенных пунктов.

- У Волгоградской области с компанией "Газпром", ее структурными подразделениями, которые работают на территории региона, выстроено системное, конструктивное взаимодействие. Наше сотрудничество направлено на решение актуальных социально-экономических задач и имеет по-настоящему партнерский характер. Реализуемые нами совместно программы газификации повышают качество жизни людей, обеспечивают благоприятные условия для дальнейшего комплексного развития Волгоградской области, - сказал Бочаров.

Уровень обеспеченности газом в регионе составляет 88 процентов, что на 16 процентов превышает среднероссийский показатель. За последние годы возможность провести топливо в свои дома получили 15 тысяч семей. Построены 259 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, подготовлены 179 котельных. С 2017 года в коммунальном хозяйстве на 46 процентов снизилась задолженность.

- Мы должны выполнить задачу по газификации страны к 2030 году. Волгоградская область ее выполняет досрочно: к 2025 году, - отметил Маркелов.

В прошлом октябре была подписана новая программа развития газоснабжения и газификации региона. Общий объем инвестиций составит 5,4 миллиарда рублей. В субъекте построят еще 104 межпоселковых и внутрипоселковых газопровода, 242 котельные. Новые условия для развития получат 57 населенных пунктов, где проживают свыше 30 тысяч человек.

В малых и удаленных населенных пунктах можно использовать компримированный либо сжиженный природный газ. Чтобы цена была доступной для людей, предстоит найти решение в рамках имеющихся программ - такой вопрос поднял губернатор.

Выпуск компримированного газа уже наладили в Быковском районе, где создан технический комплекс по добыче и транспортировке природного газа и газоконденсата с Южно-Кисловского месторождения.

По данным пресс-службы региональной администрации, Волгоградская область ежегодно потребляет 30 миллионов кубометров газомоторного топлива. В ней насчитывается 17 газозаправочных комплексов. Благодаря госпрограмме к 2024 году это число планируется увеличить до 40 единиц. Также успешно действует региональная программа по переоборудованию транспорта на метан на условиях софинансирования.