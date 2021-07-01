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01.07.2021 14:59

"Виктор Климов" посчитает рыбу

Волгоградские ученые получили новое судно для исследования Дона
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 143(8494)
Волгоградский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) получил в подарок от петербургского отделения судно "Виктор Климов". Малый сейнер проекта 133-03 заложили на верфи в 1993 году. Уже не очень новый, но заметно современнее "Профессора Лапицкого", на котором волгоградцы проводили изучение акватории Дона и Цимлянского водохранилища. Тот еще на 20 лет старше.

Обновление водного транспорта будет очень кстати, ведь с 2022 года заметно расширится исследовательская программа.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Портом приписки стал Калач-на-Дону. Кстати, "Виктор Климов" является судном морского типа. Значит, сможет работать при необходимости и в Азовском и Черном морях. А специалисты полагают, что такая нужда может возникнуть. Ведь уменьшение стока Дона приводит к увеличению солености морей. А это, в свою очередь, снижает видовое разнообразие фауны.

- Донской бассейн является основой жизни для 800 тысяч человек только в Волгоградской области. За последние 15 лет весенний сток сократился в 2,5 раза. Мы недобираем по пять кубических километров влаги ежегодно. Уровень воды ниже проектной отметки на 2,3 метра, - говорит кандидат биологических наук Юрий Далидзе. - В результате страдают судоходство, мелиорация, коммунально-бытовые предприятия. Протяженность Дона в Волгоградской области составляет около 600 километров. Каждый может представить, сколько сил нужно, чтобы восполнить былые ресурсы. В течение 50 лет средний показатель при паводке был 2,5 - 2,7 тысячи кубометров в секунду. А последние годы, кроме 2018-го, 500 - 600 кубометров. Это отразилось на биоресурсах.

Общий вылов опасения не вызывает, он стабилен. Но при этом заметно изменилось видовое соотношение выловленной рыбы: ценных пород стало гораздо меньше, все реже попадаются лещ и судак, чаще - неприхотливый карась.

Зарастает прибрежная зона, водоросли перекрывают пути к нерестилищам. Если в 1970-е годы зарастало два процента береговой полосы, то сегодня - в десять раз больше. Заиливаются протоки, их надо расчищать и углублять. Как отметил Далидзе, для сохранения Дона и Азовского моря необходимо 93 миллиарда рублей.

Сейнер поможет выявлять наиболее проблемные участки, проверять количество и разнообразие рыбы. Это своего рода средство диагностики для водной системы. В течение 10 - 12 дней можно обследовать более 60 точек. Вместимость каюты позволит участвовать в исследованиях специалистам разных профилей. Значит, расширится спектр анализов: на токсичность, гидрохимию и прочее.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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