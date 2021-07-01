"Зеленые" ветрокиловатты "Росатома" добавились в энергосистему на юге РФ

В первый день июля начала поставки на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) Марченковская ветроэлектростанция в Ростовской области. Об этом сообщили в профильном дивизионе "Росатома", который призван консолидировать усилия госкорпорации и развивать ее компетенции в ветроэнергетике, включая проектирование, строительство, производство оборудования для ВЭС и их эксплуатацию.

- Марченковская ВЭС - наш первый ветропарк в Ростовской области, но не первый производственный объект, действующий в регионе, - пояснили "РГ" в компании "НоваВинд", которая с 2017 года развивает ветрокомпетенции "Росатома". - Рядом, в Волгодонске, развернуто серийное производство ключевых компонентов и узлов ветроэнергетических установок. Мы же локализовали в России новую современную технологию ВЭУ на постоянных магнитах. И Марченковская ветроэлектростанция укомплектована оборудованием, полностью произведенным на территории России.

По словам Андрея Нестерука из "НоваВинд", с начала реализации их проекта введено в строй 540 мегаватт ветроэнергетических мощностей. До конца этого года рассчитывают запустить еще два ветропарка в Ставропольском крае на 180 МВт. А в период до 2024 года ко вновь сооружаемым энергоблокам на АЭС добавятся 1,2 гигаватта "зеленой" ветрогенерации.