Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подтвердил приказом, что новый челябинский кластер по производству трубопроводной арматуры соответствует предусмотренным на федеральном уровне требованиям и будет включен в реестр ведомства.

- Для нас крайне важен этот шаг, поскольку дальнейшее развитие во многом зависит от открывающихся возможностей, - констатирует исполнительный директор кластера Людмила Подживотова.

В областном правительстве, в свою очередь, отмечают: создание этой структуры позволило Южному Уралу закрепиться в тройке российских лидеров по количеству подобных организаций - теперь на территории области функционируют семь кластеров.

- Специфика их развития в регионе заключается в разноплановости, - говорит руководитель департамента регионального Фонда развития промышленности Юрий Данилов. - У нас есть производители в электротехнической сфере, в легкой промышленности, машиностроении и других отраслях.

В этом разнообразии, по мнению представителя фонда, отличие от большинства российских территорий, где существуют единичные кластеры - специализированные, сформированные вокруг одного мощного якорного предприятия - к примеру, ГАЗа или АвтоВАЗа. Подобный широкий охват, считает эксперт, дает дополнительные конкурентные преимущества, возможность поддержать большее количество региональных производителей.

Между тем в федеральном списке пока только пять кластеров с областной пропиской, но в регионе стремятся включить в реестр все действующие объединения. Почему это так важно? Секрет в преференциях: участники "правильных" кластеров могут претендовать на льготное налогообложение и кредитование, а также на возмещение части затрат на модернизацию и техническое перевооружение, НИОКР, выпуск опытной партии, лизинг и т. д.

Областные власти тоже предлагают некие бонусы, а также свой лоббистский ресурс. По словам министра промышленности региона Павла Рыжего, по инициативе Южного Урала возобновилось действие еще одного стимула: из федерального бюджета выделено 1,6 миллиарда рублей на возмещение в 2021-2023 годах части затрат предприятиям - участникам кластеров на производство импортозамещающей продукции.

- Это важнейший инструмент развития внутриобластной кооперации, в том числе локализации производства комплектующих изделий, а значит, развития экономики всего региона, - уверен Рыжий.

Посему резидентам предлагается еще и местный "пряник" - программа льготных займов (предоставляется от пяти до 30 миллионов рублей на срок до пяти лет под один процент годовых), обещана также финансовая поддержка в виде грантов на развитие. В прошлом году их выдано в общей сложности на 80 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Сегодня в 10 муниципальных образованиях Южного Урала в кластеры объединено более 70 предприятий, на которых трудятся 12 тысяч человек. В год они выпускают продукции более чем на 20 миллиардов рублей.