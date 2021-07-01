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01.07.2021 08:43
Рубрика: Общество

Едут из Магадана и Ростова

В Курганской области нацпроект поможет привлечь врачей
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 142(8493)
Более 140 миллионов рублей ежегодно тратит Курганская область на привлечение и закрепление медицинских кадров. По данным департамента здравоохранения, в регионе не хватает около 800 докторов. Заполнить вакансии стараются разными способами, в том числе приглашением специалистов из других регионов.
В Зауралье обеспеченность врачами - 23,6 человека на 10 тысяч населения. Фото: Татьяна Андреева/РГ В Зауралье обеспеченность врачами - 23,6 человека на 10 тысяч населения. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Зауралье обеспеченность врачами - 23,6 человека на 10 тысяч населения. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Педиатр Анастасия Михайлова приехала в городок Макушино из Тюмени. Сама она родом из здешних мест. После окончания Омской медакадемии и интернатуры Тюменского медуниверситета стажировалась в одной из поликлиник соседнего региона. А после декрета вернулась с семьей в родные края.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- У нас в коллективе половина врачей пенсионного возраста, поэтому мы, безусловно, рады молодому пополнению, - призналась "РГ" главврач Макушинской ЦРБ Зульфия Ганиева. - Сейчас наша больница полностью укомплектована педиатрами. Но, к сожалению, остаются еще вакансии по другим направлениям.

За полгода в Зауралье приехало 11 врачей (в 2020 году - 26). Молодой терапевт Виктория Ворокосова из Самары нашла работу по специальности в пригородном селе Лесниково, стоматолог-хирург Павел Лукьянцев из Уфы - в Шадринске, патологоанатом Ангелина Мельникова из Магадана обосновалась в Кургане. По словам Ангелины, она решила сменить портовый город на аграрное Зауралье из-за климата. О том, что в регионе требуются врачи, узнала в базе вакансий из Интернета.

- Я приехала на должность рядового врача-патологоанатома, - рассказала "РГ" доктор. - В департаменте здравоохранения посмотрели мое резюме, послужной список и предложили возглавить областное патологоанатомическое бюро. Сейчас я исполняю обязанности начальника учреждения.

Через два с небольшим месяца, по словам Ангелины, ей выплатили 300 тысяч рублей подъемных, помогли найти жилье недалеко от места работы и полностью оплачивают его аренду. Есть возможность приобрести со скидкой квартиру: по областному проекту "Русская мечта" врачам выделяют до 500 тысяч на компенсацию первого взноса по ипотеке или строительство дома. Деньги получили уже 46 медработников. Интересно, что вслед за Ангелиной в Курган перебрался из Ростова ее брат и коллега Максим Ревякин.

- Важен не только климат, но и атмосфера в коллективе, - говорит молодой специалист. - Коллеги доброжелательные, помогают, подсказывают, выручают. Город нравится: чистый, уютный, компактный, пробок нет.

По словам Максима, ему довелось поработать и в Москве. В Кургане зарплаты, конечно, нестоличные, но не самые маленькие по сравнению с другими регионами: по официальным данным, врач получает в среднем 66 тысяч. Правда, с учетом совместительства. Плюс господдержка.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания области.
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В Зауралье обеспеченность врачами - 23,6 человека на 10 тысяч жителей (по УрФО - 34,4, РФ - 37,6). Четверть персонала старше 60 лет, 45 процентов - старше 55-ти. Люди уходят на пенсию. Чтобы их заменить, по нацпроекту "Здравоохранение" разработали пакет мер господдержки. Единовременная выплата в 300 тысяч, так называемые подъемные для врачей дефицитных специальностей, введена в ноябре 2020-го. Кроме того, власти увеличили им сумму компенсации на аренду жилья: в Кургане - до десяти тысяч рублей, в Шадринске и районах - до семи. Врачам остальных специальностей компенсируют от трех до пяти тысяч. Есть 120 служебных квартир, но большинство предпочитает иметь свое жилье: за девять лет, с 2012-го, им обзавелись 123 человека.

Специалисты, которые пожелали работать в селе, поселке или небольшом городе с населением до 50 тысяч человек, активно участвуют в программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер", предусматривающих выплату миллиона рублей для врачей, 500 тысяч - для фельдшеров. С момента старта программы "Земский доктор" в 2012 году в Зауралье прибыло 297 врачей, а с 2018-го, когда начала действовать программа "Земский фельдшер", - 55 специалистов.

Но главный упор в Зауралье все-таки делают на подготовку собственных кадров. В Курганской области нет своего медвуза, студенты учатся в других регионах, поэтому только 60 процентов выпускников по целевым наборам возвращаются домой. Многие за шесть лет учебы обрастают связями, выходят замуж или женятся. Сейчас в высших учебных заведениях учится 896 целевиков, в том числе 93 - в ординатуре. Регион им выплачивает по 1,5 тысячи рублей стипендии. В 2021 году в области ожидают возвращения 112 выпускников, около 50 планируют ординатуру. Таким образом, в медучреждениях региона приступят к работе 62 врача, 47 пополнят штат после окончания ординатуры.

- Мы делаем все возможное, чтобы готовить кадры дома, - говорит начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения департамента здравоохранения Татьяна Севастьянова. - На кафедре на базе областной больницы проходят практику студенты 5-го и 6-го курсов Тюменского госуниверситета. Ключевая задача, стоящая перед нами, - открыть ординатуру по основным специальностям: терапия, хирургия, педиатрия. Предварительная договоренность уже есть. Ординаторы могут параллельно работать в первичном звене больниц.

Кстати

Курганская область вошла в число семи пилотных регионов по переводу медработников на новую систему оплаты труда. Ожидается, что зарплату им будут выплачивать с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности и коэффициента экономического развития региона.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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