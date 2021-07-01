Белорусская делегация традиционно привезет на "Иннопром" новейшие разработки в различных отраслях

В павильонах МВЦ "Екатеринбург-Экспо" начался монтаж экспозиций. По плану, он должен завершиться 3 июля - за два дня до начала форума. Республика Беларусь - постоянный участник "Иннопрома". Каким будет белорусский стенд, пока неизвестно (интрига сохраняется до самого открытия), но он всегда пользуется популярностью. Интересно, что привезут наши соседи в нынешнем непростом году?

- В рамках национальной экспозиции Республики Беларусь будет представлено 40 организаций. Среди них 21 промышленное предприятие, в том числе БАТЭ - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", "Белкард", крупные станкостроительные заводы, а также ряд научных организаций, которые представляют различные разработки для промышленности. Это инновационные решения для металлообработки, энергетики, индустриальной автоматизации, машиностроения, добывающей и перерабатывающей промышленности, аддитивных технологий, - говорит начальник управления выставок "Белинтерэкспо" Екатерина Супрун.

Белорусы берут масштабом и разнопрофильностью, утверждают эксперты форума со стажем: на одной площадке представлены буквально все индустриальные направления. В составе выездной команды каждого предприятия, как правило, не только маркетологи и продажники, но и разработчики, конструкторы и даже ученые.

Например, Минский моторный завод (производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей) привезет в Екатеринбург специалистов конструкторской и маркетинговой служб предприятия, а также торгового дома ММЗ в Ногинске. Они представят макеты двигателей, компрессорную прицеп-станцию и дизель-насосную установку. ММЗ всегда обстоятельно готовится к "Иннопрому". Предприятие выпускает более 100 модификаций двигателей для сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, автомобилей и автобусов, энергоустановок, компрессоров и других агрегатов. Их используют 49 предприятий Беларуси, а также заказчики в странах СНГ и дальнего зарубежья. Особые отношения - с Россией. Предприятие сотрудничает с 59 российскими предприятиями промышленной сборки (в том числе с заводами Курска, Санкт-Петербурга, Москвы, Башкортостана, Нижегородской и Ярославской областей и т. д.), а еще с десятью планирует установить партнерские отношения.

Экспорт в Россию растет - по итогам первого квартала 2021 года отгрузка в адрес промышленных предприятий-партнеров увеличилась почти в два раза. Минчанам есть чем заинтересовать потенциальных потребителей и на "Иннопроме".

- Одна из премьер нашего завода - дизель-насосная установка для перекачивания базы буровых растворов, нефтепродуктов, цемента и каолиновой глины. Она может широко использоваться в нефтяной и строительной отраслях. Мы подготовили яркую презентацию, планируем участвовать в деловых мероприятиях выставки - отраслевом форуме, посещении промышленных предприятий. Для нас это прежде всего обмен опытом в международном и межотраслевом промышленном пространстве, - рассказал гендиректор предприятия Александр Рогожник.

В составе выездной команды каждого предприятия, как правило, не только маркетологи и продажники, но и разработчики, конструкторы и даже ученые

Свою премьерную продукцию покажет "Могилевлифтмаш", в том числе - линейку лифтового оборудования Movel.

- Новый лифт укомплектован источником бесперебойного питания, который обеспечивает эвакуацию пассажиров при отключении электроэнергии. Использование лифтов без машинного помещения - одно из основных направлений развития мировой лифтовой индустрии. На выставке мы также впервые покажем новые автомобильные парковочные системы, которые помогают эффективно использовать пространство с плотной застройкой, - сообщил начальник отдела рекламы и продаж предприятия Сергей Бычков.

Новые идеи и открытия везут люди науки - представители Белорусского государственного университета (БГУ), Белорусского национально-технического университета (БНТУ), Гомельского университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). Поездку научной сборной финансирует Национальная Академия наук, а посланцев восьми лучших университетов страны собрало в дорогу Минобразования.

- В нашей команде пять человек. Покажем на выставке последние научно-технические разработки. С Екатеринбургом знакомы хорошо - на "Иннопроме" не первый раз. Несколько лет назад наш научно-технологический парк БНТУ "Политехник" представлял здесь протезы сердечных сосудов. Сейчас хотим поделиться технологией упрочнения "железа" - деталей для машиностроения, покажем новые керамические и полимерные покрытия, в том числе покрытия для медных деталей с плазменной обработкой, - сообщила "РГ" менеджер парка Галина Митько.

Белорусский стенд - как хороший универмаг, где товары представлены в широком ассортименте: микроэлектронные компоненты для космической промышленности, тепловизоры для контроля температуры металлов при обработке, комплексы для спутникового мониторинга транспорта, не говоря уже о шинах, проволоке, подшипниках… Кроме того, практически ежегодно в Екатеринбург приезжают представители флагманов белорусского машиностроения - Минского тракторного завода, БелАЗа и других. Для мощных машин отведено специальное место на уличной площадке.

И это не просто формальный показ возможностей. Каждый год "Иннопром" становится местом заключения взаимовыгодных сделок. Проведению форума минувшим летом помешала пандемия, но, например, в 2019 году прямо на выставке БелАЗ и российская компания "Цифра" заключили стратегическое соглашение о партнерстве. Речь шла о развитии технологий роботизации горной промышленности и создании исследовательского центра в области искусственного интеллекта.