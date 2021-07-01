Новости

Собянин: 1 июля в Москве начинается ревакцинация от коронавируса 09:57
АвтоВАЗ снова поднял цены из-за подорожания металла 09:55
Путин: Китай играет важную роль в решении международных вопросов 09:54
Забайкальским пожарным повысят зарплату после жалобы Путину 09:33
На Госуслугах появилась возможность оформить новые социальные выплаты 09:31
В Ставрополе спешившая на вызов "скорая" попала в ДТП 09:08
Си Цзиньпин: Армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире 09:02
В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся 67 лет 09:02
Названы российские города - лидеры по безопасности для велосипедистов 09:00
Новак поручил ускорить газификацию поселков после "Прямой линии" с Путиным 08:57
Названы отрасли, в которых больше всего выросли зарплаты 08:57
В Туле приговорили к 1,5 года колонии мужчину, стрелявшего по детям 08:51
Анну Нетребко услышат в Минске 08:46
В Приамурье ввели обязательную вакцинацию для части граждан 08:41
Синоптик предупредил о сильнейшей за десять лет засухе в Центральной России 08:20
Сбербанк подключил оплату товаров по QR-коду 08:20
В Ростовской области в лобовом ДТП погибли пять человек 07:59
"Тампа-Бэй" выиграла второй матч финала Кубка Стэнли 07:55
Актер Алексей Гуськов заявил, как Украина превратила Крым в "помойку" 07:54
СК завершил расследование дела о многомиллионной растрате 07:49
В Минэкономразвития отметили рост товарооборота России с Беларусью 07:35
В Бурятии задержали браконьеров за добычу омуля на миллион рублей 07:25
ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей 06:42
В трех районах Якутии на горящую тайгу выпал искусственный дождь 06:42
Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве 06:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 09:23

Сначала просто слово

Текст: Евгений Шароварин (заместитель генерального директора по продукции гражданского назначения НПО автоматики)
Российская газета - Экономика УРФО № 143(8494)
На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка "Иннопром". В этом году ее ключевая тема - "Гибкое производство. Максимальная адаптация". На мой взгляд, это просто модные понятия. На самом деле внедрением гибкого производства занимались еще при Советском Союзе. Популярная ныне цифровизация тоже не нова - она называлась информатизацией, но, по сути, ничем не отличалась. Впрочем, это не отменяет важности и актуальности самих явлений.

Смысл гибкого производства состоит в том, что выпускаемая заводом продукция должна быть максимально ориентирована на потребности заказчика. Поскольку они часто меняются, требуется очень быстро адаптировать к этому производство: сегодня нужны изделия с одними свойствами, завтра - с другими. Для этого мы используем всевозможные средства автоматизации: роботизированные станки, 3D-принтеры и т. д. К слову, восторг по поводу аддитивных технологий тоже чрезмерный: да, 3D-печать - это прекрасно, однако у нас есть и очень эффективные субтрактивные технологии (это когда вы не добавляете, а отрезаете что-то от куска обрабатываемого материала), не уступающие аддитивным по качеству получаемого продукта, но при этом гораздо лучше отработанные.

Новые льготы малому бизнесу повысят уровень цифровизации

Любое производство инерционно по объективным причинам. Как устроен бизнес? Некие инвесторы потратили большие деньги, построив цеха, купив станки, обучив персонал. Собственники хотят вернуть свои вложения. Чем дольше будет происходить выпуск продукции на купленных станках, тем больше денег они вернут. А попытки кардинально перестраивать производство всякий раз под новые веяния приведут к тому, что ты просто перестанешь зарабатывать. Поэтому производственники в какой-то мере консервативны: когда процесс налажен, завод успешно работает, нет экономического смысла все менять. К тому же существует закон серии: если хочешь делать качественно, нужно делать много - просто потому, что необходимо отработать технологию, исправить все огрехи проектирования. Некоторые теоретики говорят: а мы сейчас все быстренько сделаем на цифровом двойнике. И действительно, 80, а то и 95 процентов ошибок, недоработок проектировщиков они выявляют с помощью цифрового двойника. И это действительно круто. Но оставшиеся пять процентов все равно придется долго и упорно выявлять в процессе реального производства, причем времени и усилий на это уйдет ровно столько, сколько на предыдущие 95, - известный принцип Парето здесь тоже работает.

Производственники в какой-то мере консервативны: когда процесс налажен, завод успешно работает, нет экономического смысла все менять

Поэтому я за нерадикальные подходы. Отдельные элементы гибкого производства нужны и полезны - например, если вам нужно сократить срок разработки продукта, быстро провести испытания, внести какие-то изменения в проект. И на нашем предприятии, как и на многих других, гибкие технологии активно используются: в экспериментальном производстве имеются и 3D-принтеры, и станки с ЧПУ, применяются цифровые технологии моделирования и расчетов и т. д. В результате очень сложные изделия порой удается доводить до серии в две-три производственные итеррации. Все это работает. Но в то же время я бы не придавал такого большого значения модным словам. Хотя, если бы их не было, не было бы и прогресса. Как вы помните, сначала всегда возникает слово.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

В России стартовала повторная вакцинация от коронавируса
Новак поручил ускорить газификацию поселков после "Прямой линии" с Путиным
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19
Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте