На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка "Иннопром". В этом году ее ключевая тема - "Гибкое производство. Максимальная адаптация". На мой взгляд, это просто модные понятия. На самом деле внедрением гибкого производства занимались еще при Советском Союзе. Популярная ныне цифровизация тоже не нова - она называлась информатизацией, но, по сути, ничем не отличалась. Впрочем, это не отменяет важности и актуальности самих явлений.

Смысл гибкого производства состоит в том, что выпускаемая заводом продукция должна быть максимально ориентирована на потребности заказчика. Поскольку они часто меняются, требуется очень быстро адаптировать к этому производство: сегодня нужны изделия с одними свойствами, завтра - с другими. Для этого мы используем всевозможные средства автоматизации: роботизированные станки, 3D-принтеры и т. д. К слову, восторг по поводу аддитивных технологий тоже чрезмерный: да, 3D-печать - это прекрасно, однако у нас есть и очень эффективные субтрактивные технологии (это когда вы не добавляете, а отрезаете что-то от куска обрабатываемого материала), не уступающие аддитивным по качеству получаемого продукта, но при этом гораздо лучше отработанные.

Любое производство инерционно по объективным причинам. Как устроен бизнес? Некие инвесторы потратили большие деньги, построив цеха, купив станки, обучив персонал. Собственники хотят вернуть свои вложения. Чем дольше будет происходить выпуск продукции на купленных станках, тем больше денег они вернут. А попытки кардинально перестраивать производство всякий раз под новые веяния приведут к тому, что ты просто перестанешь зарабатывать. Поэтому производственники в какой-то мере консервативны: когда процесс налажен, завод успешно работает, нет экономического смысла все менять. К тому же существует закон серии: если хочешь делать качественно, нужно делать много - просто потому, что необходимо отработать технологию, исправить все огрехи проектирования. Некоторые теоретики говорят: а мы сейчас все быстренько сделаем на цифровом двойнике. И действительно, 80, а то и 95 процентов ошибок, недоработок проектировщиков они выявляют с помощью цифрового двойника. И это действительно круто. Но оставшиеся пять процентов все равно придется долго и упорно выявлять в процессе реального производства, причем времени и усилий на это уйдет ровно столько, сколько на предыдущие 95, - известный принцип Парето здесь тоже работает.

Производственники в какой-то мере консервативны: когда процесс налажен, завод успешно работает, нет экономического смысла все менять

Поэтому я за нерадикальные подходы. Отдельные элементы гибкого производства нужны и полезны - например, если вам нужно сократить срок разработки продукта, быстро провести испытания, внести какие-то изменения в проект. И на нашем предприятии, как и на многих других, гибкие технологии активно используются: в экспериментальном производстве имеются и 3D-принтеры, и станки с ЧПУ, применяются цифровые технологии моделирования и расчетов и т. д. В результате очень сложные изделия порой удается доводить до серии в две-три производственные итеррации. Все это работает. Но в то же время я бы не придавал такого большого значения модным словам. Хотя, если бы их не было, не было бы и прогресса. Как вы помните, сначала всегда возникает слово.