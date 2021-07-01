Газификацию двух населенных пунктов ускорят после жалоб президенту

Новости

Экс-капитан "Реала" Рамос перейдет в "ПСЖ" 20:21
Минтруд назвал регионы с самыми высокими пенсиями по старости 20:19
Главный тренер сборной Испании: Украина может выиграть Евро-2020 20:15
Иностранцы могут без виз посещать Беларусь для вакцинации от COVID-19 19:56
Мужская сборная России по баскетболу не сыграет на Олимпиаде в Токио 19:55
От COVID умерла актриса из "Бумеров" Любовь Омельченко 19:41
Kia в России: электрокары нового поколения и подписка на автомобили 19:21
СМИ накажут за упоминание террористических организаций без указания о запрете 19:17
В Новгороде за взятку задержали чиновника регионального минобразования 18:50
Ученые разработали пневмотренажер для перенесших COVID-19 людей 18:43
Американские соцсети не локализовали базы данных россиян к 1 июля 18:39
Петр Толстой: С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть 18:27
Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов 18:14
Начались съемки "Свободного падения" - русской "Гравитации" 17:59
Российский рынок смартфонов достиг 300 млрд рублей в первом полугодии 17:48
Захарова: Учения Sea Breeze имеют антироссийский подтекст 17:48
В Болгарии протестуют из-за резкого скачка цен на отопление 17:47
В российской армии начали ревакцинировать военнослужащих от коронавируса 17:47
Ученые России и Беларуси создадут вакцину от COVID-19 в виде йогурта 17:45
Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии после госпитализации 17:43
"Би-2" сняли анимационное видео с Юрием Каспаряном и английской художницей 17:43
У 79-летней актрисы Веры Алентовой диагностирован коронавирус 17:21
Умерла писательница и сценаристка Ксения Драгунская 17:12
В Госдуме оценили закон об усилении ответственности за пьяную езду 17:08
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом 16:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 20:24
Рубрика: Власть

А снится нам труба у дома

Газификацию двух населенных пунктов ускорят после жалоб президенту
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8495)
Вице-премьер Александр Новак поручил в кратчайшие сроки газифицировать поселок Медный Рудник в Свердловской области и город Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии.

Эти населенные пункты оказались в центре внимания по время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным - жители пожаловались на невозможность подключить свои дома к газу. Так, 70-летняя Светлана Култыгина из Свердловской области рассказала, что много лет не может добиться подключения, хотя живущие рядом чиновники газом пользуются.

Фото: Gettyimages
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку

"Мы уже связались с региональными властями и организациями, ответственными за газификацию. Дано поручение осуществить газификацию в максимально короткие сроки", - сказал Новак журналистам. Он добавил, что документы, облегчающие подключение домов к газораспределительным сетям, будут приняты в ближайшее время.

Ранее в ООО "Газпром межрегионгаз" назвали условия для бесплатного подключения домов к газу: участки должны располагаться на расстоянии до 200 м от действующих газопроводов, а мощность газоиспользующего оборудования не должна превышать 7 кубометров в час. Площадь дома не является критерием для подключения. Речь идет о так называемой последней миле - отводе от внутрипоселкового газопровода до границ домовладений. Ранее эти работы были платными и могли достигать сотен тысяч рублей. По подсчетам "Газпрома", в программу "социальной газификации" могут попасть более 1,5 млн домов.

В регионах Власть Работа власти Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России УрФО Свердловская область СКФО Карачаево-Черкесия "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

Главное сегодня

В Кремле объяснили необходимость жестких мер в связи с коронавирусом
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Песков заявил о невозможности мировой войны
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле