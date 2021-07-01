Газификацию двух населенных пунктов ускорят после жалоб президенту

Вице-премьер Александр Новак поручил в кратчайшие сроки газифицировать поселок Медный Рудник в Свердловской области и город Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии.

Эти населенные пункты оказались в центре внимания по время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным - жители пожаловались на невозможность подключить свои дома к газу. Так, 70-летняя Светлана Култыгина из Свердловской области рассказала, что много лет не может добиться подключения, хотя живущие рядом чиновники газом пользуются.

"Мы уже связались с региональными властями и организациями, ответственными за газификацию. Дано поручение осуществить газификацию в максимально короткие сроки", - сказал Новак журналистам. Он добавил, что документы, облегчающие подключение домов к газораспределительным сетям, будут приняты в ближайшее время.

Ранее в ООО "Газпром межрегионгаз" назвали условия для бесплатного подключения домов к газу: участки должны располагаться на расстоянии до 200 м от действующих газопроводов, а мощность газоиспользующего оборудования не должна превышать 7 кубометров в час. Площадь дома не является критерием для подключения. Речь идет о так называемой последней миле - отводе от внутрипоселкового газопровода до границ домовладений. Ранее эти работы были платными и могли достигать сотен тысяч рублей. По подсчетам "Газпрома", в программу "социальной газификации" могут попасть более 1,5 млн домов.