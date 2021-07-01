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01.07.2021 09:36

"Иннопром" пропишется за рубежом

Уральская выставка укрепляет позиции российского бизнеса на мировом рынке
Текст: Наталия Швабауэр ( Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 143(8494)
INNOPROM WORLDWIDE - такое название получил новый, выездной, формат международной промышленной выставки, которая до сих пор проводилась только в Екатеринбурге. Уже в 2021 году она должна побывать в Ташкенте, Каире и Джакарте.

Первый "выход в свет" состоялся в апреле. Ключевыми темами "Большой промышленной недели" в Ташкенте стали транспортное и энергетическое машиностроение, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика. Почему именно Узбекистан выбрали для визита российской делегации сразу после ослабления ограничений? Потому что эта страна в числе наших приоритетов в СНГ, а Россия занимает второе место после Китая в списке внешнеторговых партнеров Узбекистана. Важно, что, по данным Минпромторга РФ, более 27 процентов экспорта приходится на высокотехнологичный сектор.

Незнание специфики ВЭД обернулось проблемами для уральского экспортера

Три года назад главы двух государств договорились нарастить взаимный товарооборот до 10 миллиардов долларов. В 2020-м, несмотря на пандемию, смогли поднять показатели на 20 процентов и приблизиться к 5,5 миллиарда. Достичь этого во многом удалось благодаря отсутствию языкового барьера и тесному межрегиональному сотрудничеству. Например, довольно успешно оно складывается у Свердловской и Наманганской областей. Дополнительный импульс ему придало открытие в 2018 году генконсульства Узбекистана в Екатеринбурге. В 2020-м взаимный товарооборот между республикой и Средним Уралом составил 344 миллиона долларов. В основном из нашего региона отправляют трубы, металлопрокат, различное оборудование, жировую продукцию, пиломатериалы, причем доля несырьевого экспорта за последние пять лет поднялась более чем в два раза. Кроме прямых поставок, уральский бизнес готов открывать в Узбекистане представительства и совместные предприятия.

Стенд Свердловской области, которая выступила регионом-партнером выставки "Иннопром" в Ташкенте, занял 90 квадратных метров. За несколько дней его посетило свыше пяти тысяч человек. Здесь были представлены новые образцы и технологии, кооперационные проекты 15 компаний: Красногвардейского машиностроительного завода, Уралвагонзавода, Группы "СВЭЛ", "Уралкрана", завода пожарных автомобилей "Спецавтотехника", Уральского завода трубной изоляции, Кушвинского трубного и других.

Доля несырьевого экспорта Среднего Урала в Узбекистан за последние пять лет поднялась более чем в два раза

- Товары исторически сильных в нашем регионе отраслей - металлургии, машиностроения - хорошо известны. Поэтому было важно показать партнерам из Центральной Азии новые высокотехнологичные направления экспорта, - говорит министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. - Наши предприятия готовы к расширению сотрудничества по таким направлениям, как модернизация химпроизводств, развитие железнодорожного сообщения, энергетика и другим.

Кроме промышленников, в столицу Узбекистана приехали представители медицинских учреждений и вузов - обсуждать расширение сотрудничества в здравоохранении и образовании. Было подписано два меморандума. Один - о сотрудничестве Свердловского областного онкодиспансера с республиканским центром онкологии и радиологии. Другой - о совместных проектах Уральского центра проектирования и реставрации по сохранению объектов культурного наследия в Узбекистане.

По мнению президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, узбекский рынок сейчас является одним из самых перспективных для отечественных производителей, отсюда и повышенный интерес к выставке. Сами представители бизнеса назвали визит в Ташкент хорошей возможностью заявить о себе и усилить лояльность клиентов в новых экономических реалиях.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Что привезет белорусская делегация на "Иннопром"

- Живое общение позволит нам развить партнерские отношения, а в дальнейшем станет отправной точкой для расширения рыночных границ, - считает коммерческий директор Уральского завода трубной изоляции Константин Маркович.

На встрече с торгпредом РФ в Узбекистане Андреем Мокроусовым товаропроизводители задавали много вопросов о том, есть ли какие-то ограничения по поставкам, тарифные и нетарифные барьеры, как осуществляется валютный контроль. Тот заверил, что узбекский рынок открыт для российских товаров, поскольку наши страны являются стратегическими партнерами. Кроме того, Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС. Многие эксперты полагают, что через некоторое время это выльется в полноценное участие. Тем самым общий рынок увеличится на 34 миллиона человек. Все другие члены ЕАЭС при этом получат выходы на транспортные коридоры, связывающие север с югом, а запад - с востоком.

Уральская делегация, куда вошло 38 предприятий и организаций, провела в Ташкенте около 400 деловых встреч. Договорились о поставках на сумму свыше 130 миллионов долларов.

- Подавляющее большинство отметило, что цель визита достигнута. Но это не только подписанные контракты - еще и диалог на перспективу. С учетом огромного взаимного интереса мы готовы и дальше организовывать точечные переговоры, в том числе дистанционно, - подчеркивает министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Кстати

Если позволит мировая эпидобстановка, следующая выездная сессия "Иннопрома" пройдет в Индонезии 25-27 ноября. Минпромторг выбрал эту страну, поскольку ее товарооборот с Россией уже превышает два миллиарда долларов. Это крупнейшая динамично растущая экономика Юго-Восточной Азии с ВВП более триллиона долларов. Предполагается, что российская сторона организует на "Большой промышленной неделе" в Джакарте свой стенд площадью свыше тысячи квадратных метров, деловой форум, а также биржу b2b-контактов и поездки на предприятия. Приоритетными темами станут умный транспорт, автоматизация производств, технологии для энергетики и городов.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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