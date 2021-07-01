Новости

Собянин: 1 июля в Москве начинается ревакцинация от коронавируса 09:57
АвтоВАЗ снова поднял цены из-за подорожания металла 09:55
Путин: Китай играет важную роль в решении международных вопросов 09:54
Забайкальским пожарным повысят зарплату после жалобы Путину 09:33
На Госуслугах появилась возможность оформить новые социальные выплаты 09:31
В Ставрополе спешившая на вызов "скорая" попала в ДТП 09:08
Си Цзиньпин: Армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире 09:02
В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся 67 лет 09:02
Названы российские города - лидеры по безопасности для велосипедистов 09:00
Новак поручил ускорить газификацию поселков после "Прямой линии" с Путиным 08:57
Названы отрасли, в которых больше всего выросли зарплаты 08:57
В Туле приговорили к 1,5 года колонии мужчину, стрелявшего по детям 08:51
Анну Нетребко услышат в Минске 08:46
В Приамурье ввели обязательную вакцинацию для части граждан 08:41
Синоптик предупредил о сильнейшей за десять лет засухе в Центральной России 08:20
Сбербанк подключил оплату товаров по QR-коду 08:20
В Ростовской области в лобовом ДТП погибли пять человек 07:59
"Тампа-Бэй" выиграла второй матч финала Кубка Стэнли 07:55
Актер Алексей Гуськов заявил, как Украина превратила Крым в "помойку" 07:54
СК завершил расследование дела о многомиллионной растрате 07:49
В Минэкономразвития отметили рост товарооборота России с Беларусью 07:35
В Бурятии задержали браконьеров за добычу омуля на миллион рублей 07:25
ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей 06:42
В трех районах Якутии на горящую тайгу выпал искусственный дождь 06:42
Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве 06:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 09:45

Стоит спешиться

Как развивать дорожно-транспортную сеть в стремительно растущей Тюмени
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 143(8494)
Эксперты уверяют: через 20 лет в Тюмени будет проживать 1,2 миллиона человек. Какими к тому времени станут дороги и транспорт в областном центре, не захлебнется ли он в пробках, какие элементы дорожной сети наиболее эффективны, рассуждает заведующий кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта института транспорта Тюменского индустриального университета Дмитрий Захаров.
Из-за пробок и ковида многие тюменцы променяли салон автобуса на двухколесный транспорт. Фото: Ирина Никитина/РГ Из-за пробок и ковида многие тюменцы променяли салон автобуса на двухколесный транспорт. Фото: Ирина Никитина/РГ
Из-за пробок и ковида многие тюменцы променяли салон автобуса на двухколесный транспорт. Фото: Ирина Никитина/РГ

В конце мая на кольце при пересечении улиц Широтной и Мельникайте кардинально изменили схему движения, ведь ранее мониторинг департамента дорожной инфраструктуры и транспорта показал, что за 15 минут в среднем семь автомобилей нарушали здесь ПДД. В ответ соцсети буквально взорвались негодованием: тюменцы писали, что непривычная разметка только сбивает водителей с толку. Дмитрий Александрович, как вы оцениваете подобные перемены?

Как Петербург переходит на экологичный общественный транспорт

Дмитрий Захаров: Новую разметку на кольце нанесли при корректировке проекта организации дорожного движения - в рамках содержания и эксплуатации автодорог. Это всегда делается с учетом интенсивности потока, строго в соответствии с нормативами. Однако при управлении транспортным средством большую роль играет привычка. Исследования специалистов по безопасности дорожного движения показывают, что многие водители двигаются по постоянному маршруту по памяти и часто не замечают изменения знаков и разметки. Со временем они привыкают к новой схеме и затруднений становится меньше. Данное решение явно не случайное, уверен, что оно тщательно прорабатывалось. Кстати, за последние 10 лет специализированные службы в городе очень продвинулись в транспортном планировании, моделировании и внедрении современных технологий. Сейчас такая работа идет непрерывно, а в Тюмени, замечу, порядка 1,2 тысячи километров дорог и более 340 светофоров.

Хочется задать вопрос, который не дает покоя не только урбанистам и экоактивистам, но и обывателям: Тюмень - город для тех, кто ходит, или для тех, кто ездит?

Дмитрий Захаров: Универсального решения нет, ведь у каждой территории свои особенности, под них-то и нужно подбирать элементы дорожной сети. Фото: Ирина Никитина/РГ

Дмитрий Захаров: Считается, что в Тюмени высокий уровень автомобилизации (хотя с Владивостоком ее не сравнить). Да, это один из пяти городов в стране, который растет очень быстро. По демографическим показателям, уровню жизни и качеству дорог мы опережаем многие региональные центры. За 20 последних лет численность населения у нас увеличилась на 60 процентов, а количество автомобилей - более чем в три раза. Пока в Тюмени пытаются создавать комфортные условия для всех - водителей, пассажиров общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов. Но европейский опыт развития городов и анонсированные планы Минтранса России подсказывают, что со временем более интенсивно будет развиваться инфраструктура для трех последних категорий.

Хотим ли мы жить по азиатскому сценарию развития территории с многоуровневыми дорожными объектами вплотную к окнам жилых домов? Нет! Значит, должны принять европейскую концепцию с приоритетом общественного транспорта и уменьшением передвижения на личных машинах. Заметьте, никто не говорит о полном отказе от них. В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), которая, как и генплан города, рассчитана до 2040 года, рассматривалось несколько вариантов. В итоге выбрали тот, который предполагает сокращение доли передвижения на личных авто с 55 до 40 процентов и увеличение перемещения на общественном транспорте, велосипеде и пешком, для чего создадут более 60 инфраструктурных объектов, вложив порядка 550 миллиардов рублей. Это позволит сохранить среднее время передвижения по городу на уровне 35 минут при росте численности жителей в 1,5 раза и увеличении площади мегаполиса.

Важнейший механизм борьбы с пробками - качественная маршрутная сеть и дальнейшее развитие общественного транспорта

На ваш взгляд, какой элемент дорожной сети более эффективен для нашего города: перекресток со светофором, эстакада с кольцом, "клеверная" развязка, выделенные полосы, сужения или расширения улиц?

Дмитрий Захаров: Универсального решения нет, ведь у каждой территории свои особенности, под них-то и нужно подбирать элементы. "Клевер" можно построить только на большом участке. Это было реально сделать на пересечении улиц Республики и Пермякова. Но на пересечении Мельникайте и Дружбы возможен лишь неполный "клевер" и направленные съезды, что позволит сохранить деревья. В центре города вообще места мало. Единственное в этом случае решение для разделения транспортных и пешеходных потоков - светофор. Выделенные полосы, которые впервые появились в Тюмени в 2014 году, оказались неплохим подспорьем - они позволили снизить потери времени на некоторых дорожных участках до 40 процентов и тем самым повысить качество обслуживания пассажиров. Это решение особенно актуально для населенного пункта, где нет метро и обособленных трамвайных линий. При этом в Тюмени у автомобилистов ничего не забрали - "выделенки" появились за счет расширения реконструируемых улиц или при строительстве новых дорог и создании альтернативных маршрутов движения.

Тюмень пока не миллионник, но что такое многокилометровые пробки, мы знаем. Как от них избавиться?

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
Как Тюмень становится городом-миллионником

Дмитрий Захаров: Нужен комплекс мер. И без уменьшения числа поездок на личном транспорте, увы, не обойтись. Трафик снизится, если сохранится тренд дистанционной работы и учебы, если в новых микрорайонах будут свои детские сады, школы, поликлиники, ТРЦ. Нужны и платные парковки. Сейчас их строят в 19 областных центрах, и Тюмень по числу платных машиномест пока в отстающих - их у нас 550, тогда как в других городах по нескольку тысяч. Отрадно, что первую такую парковку создали у администрации города. Со временем единым платным парковочным пространством станет большой район от Луначарского до Мельникайте, от Герцена до Котовского. Бесплатных стоянок в центре не создать - не будешь же забирать под них парки или скверы. Пока это удается делать за счет сноса ветхого и аварийного жилья. Замечу, что тариф за парковку автомобиля в нашем городе динамический: если она не пользуется спросом, цена снижается.

Еще один механизм борьбы с пробками, по мне, он самый важный, - качественная маршрутная сеть и дальнейшее развитие общественного транспорта. К слову, Минтранс России анонсировал возможность введения к 2035 году в городах бесплатного проезда на общественном транспорте и оплаты проезда на автомобиле.

Появится ли в Тюмени трамвай?

Дмитрий Захаров: Возможно. По ПКРТИ - в следующем десятилетии. Но каким он будет, пока не ясно. Если объявят конкурс на проектирование линий наземного электротранспорта, наш университет обязательно покажет свои наработки - мы со студентами начали моделировать трамвайное движение по улице Республики.

Вообще развитие трамвайной сети - элемент государственной политики, ориентированный на мировой тренд. Это, конечно, не сиюминутный проект. Надо анализировать, считать: трамвайные и автобусные маршруты не должны дублировать друг друга, одни станут магистральными, а другие - подвозящими. Кстати, городам, которые собираются развивать маршрутную сеть по этому принципу, Минтранс РФ на условиях софинансирования намерен выделять средства на обновление подвижного состава. Есть и такая форма взаимодействия муниципальных властей и транспортных компаний, как "брутто-контракт": заработанные деньги перевозчик отдает городу, который оплачивает ему выполненную работу. В таком случае бизнес не страдает, если работает на непопулярном маршруте с низким пассажиропотоком. Подобная схема начала действовать в Перми, Новокузнецке, Твери.

Фото: Сергей Савостьянов / POOL
Путин рассказал, когда в Челябинске появится метро

На каком этапе находится ваш проект на грант РФФИ "Модель трансформации городских транспортных систем с учетом влияния на общество и экономику во время коронавируса"? Ситуация, к несчастью, вновь ухудшается.

Дмитрий Захаров: При переводе на дистанционный формат работы и учебы число передвижений горожан на общественном транспорте существенно снизилось и не вернулось на исходную позицию даже при отмене ограничений. До конца августа мы должны собрать и проанализировать данные опросов и медицинской статистики, чтобы понять, как именно на основе отношения к вирусу изменилась структура подвижности населения по видам транспорта. Социологический опрос в разных городах России показал: 46 процентов респондентов боятся заразиться в общественном транспорте. В период пандемии 26 процентов уменьшили число передвижений, а 6,8 - полностью отказались от поездок, при этом доля передвижений на автомобилях, велосипедах, такси, каршеринге и пешком возросла.

В рамках нашего проекта на примере нескольких городов планируется оценить необходимость изменения работы общественного транспорта с учетом социальной дистанции. Изучаем возможность выполнения большего количества рейсов без изменения числа автобусов. Достичь этого можно, повысив среднюю скорость передвижения - например, за счет выделенных полос или создания приоритета проезда автобусами перекрестков за счет адаптивного управления светофорами.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

В России стартовала повторная вакцинация от коронавируса
Новак поручил ускорить газификацию поселков после "Прямой линии" с Путиным
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19
Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте