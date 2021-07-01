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01.07.2021 09:48

Со скоростью пылесоса

На Южном Урале фиксируется рост цен на ряд товаров
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 143(8494)
В мае годовая инфляция в регионе выросла до 5,34 процента (против 5,17 в апреле). Показатель этот, отмечают в отделении Челябинск Уральского ГУ Банка России, по-прежнему выше, чем в среднем по УрФО (5,29), но ниже, чем по России (6,02).

Основную причину ускорившейся инфляции финансовый регулятор видит в устойчивом спросе южноуральцев на товары и услуги. Заметно повлияли на итоговый показатель подорожавшие куриное мясо и свинина (жители и общепит стали охотнее покупать эти продукты). Добавили динамики ценам выросшие затраты местных производителей на корма для животных, инкубационные яйца, ветеринарные препараты, тару и упаковку. Однако плюсы в том, что в регионе сильна конкуренция крупных агрохолдингов, из-за чего подорожание мяса и продуктов из него оказалось менее выраженным, чем в целом по стране.

Фото: iStock
С начала года из продуктов не подорожали только огурцы, яйца и пшено

Увеличился также годовой прирост цен на сласти - шоколадные конфеты, карамель, пряники, причиной чему - все те же расходы производителей, но уже на сахар, какао-порошок и упаковку. Добавили инфляции скорости и легковые автомобили, пылесосы, утюги (эксперты связывают это с медленным восстановлением производства).

В то же время наблюдались процессы, делающие кривую инфляции более спокойной. В частности, замедлилось подорожание круп - риса и гречки: при переходе на самоизоляцию южноуральцы скупали продукты длительного хранения, отчего цены стремились вверх, а сейчас спрос стабилизировался, и они сбавили темп. Как прекратился и рост спроса на планшеты, ноутбуки, наушники, которые жители активно приобретали для удаленной работы и обучения. Сыграла на понижение инфляционного показателя также высокая конкуренция на рынке услуг связи, которая стимулирует операторов менять тарифную политику в пользу клиентов.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Цены на продукты

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