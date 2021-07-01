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01.07.2021 16:14
Рубрика: Происшествия

На Среднем Урале появилась система для поимки скрывшихся с места ДТП

Текст: Юлия Мякишева
В управлении ГИБДД по Свердловской области открылся центр мониторинга транспортных средств. Он представляет собой штаб, в котором имеется доступ сразу к нескольким системам, благодаря которым можно найти конкретный автомобиль в транспортном потоке. У оператора есть доступ к разным камерам слежения, расположению патрулей в реальном времени и системам, которые сообщаются друг с другом. Новшество представили журналистам накануне 85-летия создания Госавтоинспекции.
Фото: Юлия Мякишева Фото: Юлия Мякишева
Фото: Юлия Мякишева

Так, в системе взаимодействуют программы "Безопасный город", "Цифровой патруль", "Мобильный розыск". Первая отвечает за камеры, вторая - за передачу информации о том, что автомобиль попал в объектив, а с помощью третьей можно ввести в поисковую базу любую машину.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Злостных нарушителей на дороге выявит новая информационная система

Если раньше сотрудникам ГИБДД для поиска нарушителя нужно было запрашивать информацию в разных системах и городах, то сейчас все сосредоточено в одном месте - центре мониторинга в Екатеринбурге.

Как отметил начальник центра фото и видеофиксации управления ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов, в систему уже введены 8,5 тысяч владельцев транспортных средств, которые были привлечены к административной ответственности. Например, они водят без прав или уже лишены их, управляют авто без регистрации, заклеивают номера или пользуются зарубежными, чтобы не распознавали камеры.

По его словам, подобная система действует только в Москве, но там установлено больше камер. При создании свердловского центра руководствовались не готовыми шаблонами, а собственными потребностями объединить действующие разрозненные ресурсы.

- Неизбежность наказания - хороший мотивирующий фактор для соблюдения правил дорожного движения, а четкий показатель результата работы, каждый ликвидированный участок аварийности - спасенные жизни. Это дорогого стоит, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Система работает так: оператору поступает информация, например, о том, что конкретный автомобиль скрылся с места ДТП и движется в предполагаемом направлении.Оператор по маршруту в системе "Безопасный город" выбирает участки, камеры которых могут зафиксировать нарушителя. Далее вводит в "Мобильный розыск" координаты авто - госномер, цвет, марку, модель, причину поиска. Камеры будут передавать сигнал оператору о том, что машина была замечена на их участке. Затем оператор выбирает ближайший патруль и направляет их к злоумышленнику по рации. В итоге - происходит задержание. По славам специалистов, больше половины проверок с помощью такой системы оказываются небезосновательными.

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- Мы полтора года шли к тому, чтобы функционал заработал. В дальнейшем это будет объединение всего транспорта системы МВД с выводом на экран, где мы увидим патрули, которые смогут остановить автомобиль по ориентировке. При модернизации видеокамер мы будем по лицу выявлять нарушителей на автомобилях, - сказал исполняющий обязанности начальника УГИБДД региона Алексей Спиридонов.

Отмечено, что возможности для совершения системы велики. Так, к ней можно будет подключать новые рубежи камер (от 1 до 12 на перекрестке), которые появляются в городах области. Сейчас по области таких рубежей 306. Также задействованы 120 передвижных комплексов фиксации - "треног".

- Мы действительно сегодня сильно технически усилились, безусловно, качество государственного надзора за участниками дорожного движения за соблюдение ими безопасности мы улучшим. Такой поиск нарушителей - это адресная работа, то есть, мы не создаем неудобства и неприятности законопослушным водителям, - отметил и.о. замначальника областного главка полиции Сергей Ремезков.

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