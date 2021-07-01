Если в 2020 году свердловские компании открыли 5,7 тысячи вакансий с удаленным режимом работы, то за первое полугодие нынешнего - на тысячу больше. Такие данные приводят в пресс-службе HeadHunter Урал, отмечая, что взрывной рост числа хоум-офисов связан с нестабильной эпидобстановкой и положительным трендом на гибридный формат занятости.

В целом по России только в июне на hh.ru разместили около 50 тысяч вакансий, подразумевающих выход на дистанционку, что стало рекордным за всю историю отечественного рынка труда. Резкий скачок случился в апреле этого года, когда таких позиций оказалось 46,5 тысячи. В Свердловской области ежемесячный прирост удаленных вакансий составляет 15 процентов.

- По числу открытых вакансий рынок труда региона на пятом месте в России. С 2009 года их число в стране утроилось. Еще в марте 2020-го на одном из порталов было размещено 250 тысяч вакансий, а к этой весне - 950 тысяч. Причем половина компаний продолжит работу в гибридном формате, - делится президент Ассоциации рекрутинговых агентств Урала Лариса Богданова.

По словам экспертов, самый высокий спрос на удаленных специалистов - в сферах IT (каждая десятая вакансия), телекоммуникаций, маркетинга и продаж, а также в банковском секторе. Свыше десяти тысяч рабочих мест предложено студентам и другим молодым соискателям без опыта. Уровень зарплат разный: если менеджеры по продажам в среднем получают от 60 тысяч рублей, то разработчики ПО - 100-140 тысяч.

Тем временем

Россияне стали все чаще указывать в резюме, что прошли вакцинацию от COVID-19: в июне, по данным hh.ru, так сделали более 10 тысяч человек, а среди свердловчан - 380 (по числу упоминаний это пятое место в стране). В основном привитые претендуют на должности рабочего персонала, хотят трудиться в сфере продаж, IT, строительстве, туризме, HoReCa и медицине, где работодатели требуют наличие ПЦР либо прививки и готовы сами тестировать персонал на COVID-19.