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01.07.2021 08:57
Рубрика: Экономика

Новак поручил ускорить газификацию поселков после "Прямой линии" с Путиным

Текст: Елена Манукиян

После "Прямой линии" с президентом России в кратчайшие сроки газифицируют поселки, жители которых дозвонились Владимиру Путину. Об этом сообщили журналистам в аппарате заместителя председателя правительства Александра Новака.

Фото: Gettyimages
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Отмечается, что дано поручение оперативно подключить к газу поселок Медный Рудник в Свердловской области и город Усть-Джегуты в Карачаево-Черкесии, причем, по новым правилам, то есть - без оплаты доведения газопровода до участков.

В рамках "Прямой линии" глава государства напомнил, что бесплатная газификация коснется населенных пунктов, в которых люди проживают постоянно. В программе участвуют регионы, в которых есть централизованное газоснабжение.

В регионах Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России УрФО Свердловская область СКФО Карачаево-Черкесия "Прямая линия" с Владимиром Путиным-2021

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