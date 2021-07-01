Новак поручил ускорить газификацию поселков после "Прямой линии" с Путиным

После "Прямой линии" с президентом России в кратчайшие сроки газифицируют поселки, жители которых дозвонились Владимиру Путину. Об этом сообщили журналистам в аппарате заместителя председателя правительства Александра Новака.

Отмечается, что дано поручение оперативно подключить к газу поселок Медный Рудник в Свердловской области и город Усть-Джегуты в Карачаево-Черкесии, причем, по новым правилам, то есть - без оплаты доведения газопровода до участков.

В рамках "Прямой линии" глава государства напомнил, что бесплатная газификация коснется населенных пунктов, в которых люди проживают постоянно. В программе участвуют регионы, в которых есть централизованное газоснабжение.