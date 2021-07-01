При вылете из Екатеринбурга самолет столкнулся с птицами

Воздушное судно, летевшее из Екатеринбурга в Геленджик, встретилось со стаей птиц.

Инцидент с Airbus A320 случился сегодня, 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Командир доложил о происшествии во время набора высоты. Так как бортовая система продолжила работать исправно, он принял решение продолжить полет в пункт назначения. В момент столкновения на борту находился 141 человек, из них 37 детей, 6 членов экипажа.

Отмечено, что транспортная прокуратура с июня 2021 года проверяет безопасность орнитологического обеспечения полетов вместе со специалистами аэропорта.