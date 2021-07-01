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01.07.2021 11:03

Чудо породы

Пойдут ли инвестиции в освоение гигантских залежей диатомитов
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 143(8494)
Группа тюменских исследователей продолжает изучать свойства и потенциал применения диатомитов - кремнистых отложений, солидными запасами которых обладает ряд регионов РФ, в том числе УрФО. Удачные испытания материала прошли на объектах дорожной инфраструктуры, в птицеводческих хозяйствах. Академик РАН Владимир Мельников убежден в том, что эта осадочная горная порода - практически готовый материал для индивидуального и малоэтажного строительства, превосходный по многим характеристикам. Совсем недавно под Тюменью на берегу реки Пышмы появилось первое за Уралом капитальное строение из диатомита - гостевой экодом. О перспективах широкого промышленного применения природного ископаемого, ныне в нашей стране почти невостребованного, о препятствиях на пути к созданию развитой горнодобывающей отрасли ученый рассказал в интервью "Российской газете".
Гостевой домик необычной формы изготовлен из массивов диатомита, добытого близ Ирбита, по проекту архитектора Алены Мельниковой. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ Гостевой домик необычной формы изготовлен из массивов диатомита, добытого близ Ирбита, по проекту архитектора Алены Мельниковой. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
Гостевой домик необычной формы изготовлен из массивов диатомита, добытого близ Ирбита, по проекту архитектора Алены Мельниковой. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

Месторождения диатомита давно открыты - в первой половине 1980-х в геологическом фонде СССР значилось около 30-ти. Может, руки до них не дошли просто потому, что разработка залежей и практическое использование материала представляются делом малорентабельным или вовсе убыточным?

Фото: Reuters
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Владимир Мельников: Есть такое выражение: "Мы бедные, потому что богатые". Три страны обладают самыми крупными в мире разведанными запасами диатомита - РФ, США и КНР. У нас их на 40 процентов больше, чем у американцев, однако, если сравнивать объемы использования, разница примерно в сто раз в пользу Штатов. И Китай далеко впереди. Ну вот, скажем, в Свердловской области из этого минерала уже давно изготовляют гранулы для кошачьего туалета. И что, нам и поныне гордиться этим востребованным в быту, да примитивным изделием? Спектр промышленного использования диатомита насчитывает с десяток направлений, которые целесообразно развивать в Уральском округе и за его пределами.

Когда-то я сам о диатомитах почти ничего знал, они меня не интересовали. Волею обстоятельств познакомился с тематическими исследованиями именитого тюменского геолога Ивана Ивановича Нестерова (членкор РАН, ушел из жизни в 2019 году), при встрече он открыл мне глаза на удивительный материал. Связанные с ним замыслы Нестерову с единомышленниками, думаю, удалось бы реализовать еще в прошлом веке, только при переходе на рыночные рельсы с ослабленной экономикой и дешевым нефтедолларом было, как понимаете, уже не до диатомитов.

Запасы ископаемого колоссальны. Только в Уренгойской дуге содержится 500 триллионов кубометров. Для сравнения: суммарный вес железистых руд России - всего 48 миллиардов тонн

Чем они привлекательны? Это экологически безупречный и универсальный природный материал из отложений живых организмов - диатомей, водорослей. Его образование на планете идет беспрерывно, следовательно, ресурс возобновляемый. Основные свойства: легкий, достаточно прочный, негорючий, теплоизоляционный, с пористой структурой, обеспечивающей воздухообмен, вбирание влаги при ее избытке и, напротив, отдачу в сухом воздухе. Это фильтр для водоочистки, сорбент - практичен при ликвидации нефтеразливов и не только: однажды я купил в американской аптеке диатомитовый порошок - аналог активированного угля. Мы накапливаем и базу эффективного и экологически сугубо позитивного воздействия диатомита на почву в качестве органического удобрения.

Главное - запасы ископаемого колоссальны. К нему выражение "таится в недрах" неприменимо - он буквально под ногами. В так называемой Уренгойской дуге (восточное Приполярье ЯНАО) содержится 500 триллионов кубометров. Сложно представить такую величину, проще сравнить с чем-то. Так, суммарный вес железистых руд России - всего 48 миллиардов тонн.

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Я не склонен упрощать экономику добычи диатомитов и организации производства из них каких-либо изделий, материалов. Уренгойские залежи чем отпугивают: они в болотистой тундре, пресыщенный водой диатомит требует сушки, она недешево обходится. Но тут многое зависит и от уровня добычи - чем он выше, тем ниже себестоимость, и от уровня технологий.

Допустим, арктический диатомит начнут брать в промышленных объемах. И куда его? Перевозка в другие регионы в копеечку обойдется.

Владимир Мельников: А зачем транспортировать на дальние расстояния? Почти все строительные компоненты на территорию ЯНАО завозятся с Урала - своих-то нет. Зато в изобилии тот самый универсальный материал, чудесные свойства которого мы с вами обсуждаем. Он очень хорош для возведения небольших, высотой в 2-4 этажа, жилых зданий из подготовленных блоков. По сравнению с кирпичной стеной диатомитовая в силу ее исключительных тепловых характеристик может быть в 3-4 раза тоньше. О прочих достоинствах я сказал. В ракурсе здоровья - оптимальное для северян жилище. В регионе то и дело горят деревянные здания, а это - невоспламеняемое!

Оно не пойдет трещинами, не накренится, не развалится?

Владимир Мельников: Не беспокойтесь - будет долго и исправно служить. Когда фундамент соответствует строительным регламентам для районов Арктики, а нагрузка - расчетной, в конструкции из диатомита сомневаться не приходится. При желании высотность можно увеличить за счет применения арматуры. Палитра решений - за проектными организациями.

Владимир Павлович, вы раньше говорили о значимости диатомитов в устройстве дорог. Тема по-прежнему актуальна?

Владимир Мельников: Более чем. Для всех типов дорог в самых разных регионах страны и планеты. Диатомит позволяет предотвратить крайне неприятные последствия пучения грунтов. В Германии доказали это многолетним успешным опытом "усмирения" грунтов на автострадах путем использования пеностекла.

Но как связаны между собой пеностекло и диатомит?

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Владимир Мельников: Первое готовят из битых банок-бутылок. Стекло - кремний, диатомит - тоже. Существенной разницы в химической структуре нет. Роль стабилизатора играют вспененные гранулы. Их размер зависит от применяемого инженерно-технического решения при строительстве либо реконструкции объекта.

Сегодня перед железнодорожниками стоит задача увеличить скорость движения составов. На отдельных участках магистралей, того же БАМа, она в среднем не превышает 20 километров в час. Причина - в подвижных грунтах. Попробовали в порядке эксперимента укладывать на насыпи диатомитовые плиты для вытяжки воды, для сглаживания бурного процесса замерзания-оттаивания при резких сменах температур. Получается. Железнодорожное ведомство настроено на продолжение испытаний.

Очень близок к диатомиту циолит, по некоторым характеристикам даже превосходит собрата, только он неорганического происхождения. Так же распространен, на Урале имеется, немало его в Якутии, откуда пару лет назад к нам обратились с просьбой сконструировать технологическую линию для циолита, отправив в Тюмень восемь кубометров породы для "обкатки". Там с ним экспериментируют именно как с дорожным материалом.

А каковы результаты пробных опытов использования диатомитов в птичниках?

Владимир Мельников: Да, это новый проект, и первые шаги настраивают на оптимизм. Отлично зарекомендовала себя порошковая подстилка в помещениях для цыплят-бройлеров. Она впитывает влагу куда лучше опилок. Кстати, диатомит полезен для птицы как кормовая биодобавка. Однако главный результат получен в другом направлении. Старая беда птицеводческих хозяйств - в их неспособности утилизировать помет, который занимает все больше сельхозземель и за это приходится расплачиваться штрафами. Мы видим, что соединение диатомита с пометом позволяет получать экологическое удобрение - органо-минеральное. Известны его преимущества перед химическими: увеличивает плодородие почвы, не губя ее, не загрязняя нежелательными веществами сельскохозяйственные культуры. Вот только производителей "химии" субсидируют, а органики - нет. И это препятствует инвестициям в производство альтернативной продукции.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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