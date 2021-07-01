Уральский бизнес все чаще доверяет рекламу блогерам и амбассадорам

Продвижение брендов через блогеров и лидеров мнений - явление для российского, а тем более уральского рынка сравнительно новое, хотя на Западе этот тренд наблюдается с начала 2010-х годов. По оценке IAB Russia, в РФ оборот в этой сфере составляет около восьми миллиардов рублей в год, а во всем мире к 2022 году на инфлюенс-маркетинг (маркетинг влияния) будут тратить до 10 миллиардов долларов в год.

- Период, когда все остались дома, дал мощный толчок продажам через Интернет. Резко выросло количество запросов на обучение блогингу, участие в рекламных проектах. И это логично, ведь все теперь в соцсетях! - говорит Мария Винокурова, основатель школы блогеров на Урале. - Причем запросы идут абсолютно из разных сфер. Буквально только что я отработала с цирком, имею постоянный контракт с федеральной сетью ресторанов, можно привести много других примеров.

Эти тренды, а также высокий уровень проникновения Интернета в России (в январе 2021 года он составил 85 процентов) заставляют бизнес пересматривать маркетинговые стратегии.

- Все больше уральских компаний предпочитают сотрудничать с блогерами, - отмечает Ирина Дурасова, партнер PR-агентства "PROSTO". - Мы регулярно получаем запросы на продвижение брендов с помощью маркетинга влияния. Причем это характерно как для федерального, так и для регионального бизнеса. Основные клиенты - поставщики товаров повседневного спроса, продукции для здорового образа жизни и бьюти-индустрия.

С точки зрения законодательства блогеры не являются рекламораспространителями, потому что не продвигают конкретные услуги, но ассоциируются с определенным брендом

Блогер и телеведущая Ксения Телешова тоже подтверждает стабильный спрос на рекламные интеграции.

- Я сотрудничала и с крупными банками, и с застройщиками. Но мне не нужна реклама. Я зарабатываю иначе. Мой блог - это прежде всего канал коммуникации с моей аудиторией и продажа через личный бренд продуктов центра красноречия, - подчеркивает Ксения. - Если освобождается рекламное пространство, то я могу его продать. Но я никогда не стану рассказывать о продукте, услуге или месте, если не пользуюсь им, не посещаю его сама.

Пока уральским блогерам сложно похвастать большими заработками. По словам Марии Винокуровой, они чаще соглашаются работать по бартеру - за подарки, бонусы, премиальные услуги или скидки. Некоторые и вовсе не берут плату, если рекламируемый товар или услуга попадают в зону их интересов. Это соответствует мировым трендам: по данным Influencer Marketing Hub, 36 процентов заказчиков рекламы рассчитываются за нее продукцией, бонусными услугами и скидками, 32,4 процента - деньгами. Как правило, блоги с небольшой аудиторией более лояльны к формам оплаты. Бизнес отвечает взаимностью и охотнее приглашает к сотрудничеству именно нишевых лидеров мнений: они более вовлечены, чем те, у кого количество подписчиков исчисляется миллионами.

Вместе с тем перед компаниями, решившими продвигать товар или услугу таким способом, встает ряд вопросов.

- Есть понимание, что в небольших городах это один из способов коммуникации с целевой аудиторией. Мы реализовали один проект и столкнулись со сложностями. Например, как грамотно составить техзадание, как найти целевых инфлюенсеров, как измерить эффективность? Сделав определенные выводы, будем пробовать дальше, возможно отдадим организацию процесса на аутсорсинг, - делится опытом Виктория Антропова, руководитель службы маркетинга и продвижения оператора связи "К Телеком".

Если ошибиться с целевой аудиторией, реакция может быть прямо противоположной. К примеру, участники Петербургского экономического форума полярно отреагировали на появление тик-токера Дани Милохина в качестве лица Сбера.

А как регулируется такая деятельность блогеров? И можно ли рассматривать амбассадоров торговой марки как прямую рекламу?

- Скорее, нет. С точки зрения законодательства они не являются рекламораспространителями, потому что не продвигают конкретные услуги. Но само их появление ассоциируется у людей с определенным брендом: "А, это тот, кто еще в банке Х. Интересно, а что он там делает?" И тогда уже в мыслительной цепочке возникают банковские продукты, - пояснил "РГ" руководитель управления ФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

Вместе с тем, считает эксперт, привлечение известных личностей, блогеров, артистов в качестве амбассадоров бренда можно рассматривать как зонтичную рекламу. Она не впрямую говорит о каких-то товарах, работах и услугах, а дает возможность путем умозаключений прийти к выводу, что этот продукт - лучший. По мнению Шалабодова, такой пробел в законодательстве необходимо исправить.