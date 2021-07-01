Уральский бизнес все чаще доверяет рекламу блогерам и амбассадорам

Новости

Собянин: 1 июля в Москве начинается ревакцинация от коронавируса 09:57
АвтоВАЗ снова поднял цены из-за подорожания металла 09:55
Путин: Китай играет важную роль в решении международных вопросов 09:54
Забайкальским пожарным повысят зарплату после жалобы Путину 09:33
На Госуслугах появилась возможность оформить новые социальные выплаты 09:31
В Ставрополе спешившая на вызов "скорая" попала в ДТП 09:08
Си Цзиньпин: Армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире 09:02
В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся 67 лет 09:02
Названы российские города - лидеры по безопасности для велосипедистов 09:00
Новак поручил ускорить газификацию поселков после "Прямой линии" с Путиным 08:57
Названы отрасли, в которых больше всего выросли зарплаты 08:57
В Туле приговорили к 1,5 года колонии мужчину, стрелявшего по детям 08:51
Анну Нетребко услышат в Минске 08:46
В Приамурье ввели обязательную вакцинацию для части граждан 08:41
Синоптик предупредил о сильнейшей за десять лет засухе в Центральной России 08:20
Сбербанк подключил оплату товаров по QR-коду 08:20
В Ростовской области в лобовом ДТП погибли пять человек 07:59
"Тампа-Бэй" выиграла второй матч финала Кубка Стэнли 07:55
Актер Алексей Гуськов заявил, как Украина превратила Крым в "помойку" 07:54
СК завершил расследование дела о многомиллионной растрате 07:49
В Минэкономразвития отметили рост товарооборота России с Беларусью 07:35
В Бурятии задержали браконьеров за добычу омуля на миллион рублей 07:25
ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей 06:42
В трех районах Якутии на горящую тайгу выпал искусственный дождь 06:42
Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве 06:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 09:40
Рубрика: Общество

Товар лицом

Уральский бизнес все чаще доверяет рекламу блогерам и амбассадорам
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 143(8494)
Продвижение брендов через блогеров и лидеров мнений - явление для российского, а тем более уральского рынка сравнительно новое, хотя на Западе этот тренд наблюдается с начала 2010-х годов. По оценке IAB Russia, в РФ оборот в этой сфере составляет около восьми миллиардов рублей в год, а во всем мире к 2022 году на инфлюенс-маркетинг (маркетинг влияния) будут тратить до 10 миллиардов долларов в год.

- Период, когда все остались дома, дал мощный толчок продажам через Интернет. Резко выросло количество запросов на обучение блогингу, участие в рекламных проектах. И это логично, ведь все теперь в соцсетях! - говорит Мария Винокурова, основатель школы блогеров на Урале. - Причем запросы идут абсолютно из разных сфер. Буквально только что я отработала с цирком, имею постоянный контракт с федеральной сетью ресторанов, можно привести много других примеров.

Российским блогерам не придется платить "двойной налог"

Эти тренды, а также высокий уровень проникновения Интернета в России (в январе 2021 года он составил 85 процентов) заставляют бизнес пересматривать маркетинговые стратегии.

- Все больше уральских компаний предпочитают сотрудничать с блогерами, - отмечает Ирина Дурасова, партнер PR-агентства "PROSTO". - Мы регулярно получаем запросы на продвижение брендов с помощью маркетинга влияния. Причем это характерно как для федерального, так и для регионального бизнеса. Основные клиенты - поставщики товаров повседневного спроса, продукции для здорового образа жизни и бьюти-индустрия.

С точки зрения законодательства блогеры не являются рекламораспространителями, потому что не продвигают конкретные услуги, но ассоциируются с определенным брендом

Блогер и телеведущая Ксения Телешова тоже подтверждает стабильный спрос на рекламные интеграции.

- Я сотрудничала и с крупными банками, и с застройщиками. Но мне не нужна реклама. Я зарабатываю иначе. Мой блог - это прежде всего канал коммуникации с моей аудиторией и продажа через личный бренд продуктов центра красноречия, - подчеркивает Ксения. - Если освобождается рекламное пространство, то я могу его продать. Но я никогда не стану рассказывать о продукте, услуге или месте, если не пользуюсь им, не посещаю его сама.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
На ПМЭФ рассказали, что законодательно блогеров регулировать не будут

Пока уральским блогерам сложно похвастать большими заработками. По словам Марии Винокуровой, они чаще соглашаются работать по бартеру - за подарки, бонусы, премиальные услуги или скидки. Некоторые и вовсе не берут плату, если рекламируемый товар или услуга попадают в зону их интересов. Это соответствует мировым трендам: по данным Influencer Marketing Hub, 36 процентов заказчиков рекламы рассчитываются за нее продукцией, бонусными услугами и скидками, 32,4 процента - деньгами. Как правило, блоги с небольшой аудиторией более лояльны к формам оплаты. Бизнес отвечает взаимностью и охотнее приглашает к сотрудничеству именно нишевых лидеров мнений: они более вовлечены, чем те, у кого количество подписчиков исчисляется миллионами.

Вместе с тем перед компаниями, решившими продвигать товар или услугу таким способом, встает ряд вопросов.

- Есть понимание, что в небольших городах это один из способов коммуникации с целевой аудиторией. Мы реализовали один проект и столкнулись со сложностями. Например, как грамотно составить техзадание, как найти целевых инфлюенсеров, как измерить эффективность? Сделав определенные выводы, будем пробовать дальше, возможно отдадим организацию процесса на аутсорсинг, - делится опытом Виктория Антропова, руководитель службы маркетинга и продвижения оператора связи "К Телеком".

Если ошибиться с целевой аудиторией, реакция может быть прямо противоположной. К примеру, участники Петербургского экономического форума полярно отреагировали на появление тик-токера Дани Милохина в качестве лица Сбера.

Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС
Почему Даня Милохин не попадает под действие закона о рекламе

А как регулируется такая деятельность блогеров? И можно ли рассматривать амбассадоров торговой марки как прямую рекламу?

- Скорее, нет. С точки зрения законодательства они не являются рекламораспространителями, потому что не продвигают конкретные услуги. Но само их появление ассоциируется у людей с определенным брендом: "А, это тот, кто еще в банке Х. Интересно, а что он там делает?" И тогда уже в мыслительной цепочке возникают банковские продукты, - пояснил "РГ" руководитель управления ФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

Вместе с тем, считает эксперт, привлечение известных личностей, блогеров, артистов в качестве амбассадоров бренда можно рассматривать как зонтичную рекламу. Она не впрямую говорит о каких-то товарах, работах и услугах, а дает возможность путем умозаключений прийти к выводу, что этот продукт - лучший. По мнению Шалабодова, такой пробел в законодательстве необходимо исправить.

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

В России стартовала повторная вакцинация от коронавируса
Новак поручил ускорить газификацию поселков после "Прямой линии" с Путиным
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19
Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте
Как подготовить ребенка к школе
Назван топ-7 напитков для утоления жажды в жару