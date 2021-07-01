2,5-метровая скульптура представляет собой бронзовую фигуру врача, разрывающего кольцо вируса. Общий замысел напоминает о том, что люди в белых халатах готовы победить пандемию. Изготовлен монумент на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, его модель создавали специалисты предприятия в содружестве с мастерской заслуженного художника РФ Александра Лохтачева из Златоуста.
Идея установки памятника принадлежит депутатам Заксобрания Южного Урала, но, как отмечают в законотворческом органе, она витала в воздухе и потому стала народной, нашла поддержку у медицинского сообщества, горожан и представителей бизнеса, которые финансово помогли реализовать проект.
- Сегодня одновременно светлый и грустный день, - отметила на церемонии заведующая инфекционным отделением челябинской клинической больницы № 8 Екатерина Стенько. - Мы вспоминаем врачей, медицинских сестер, наших пациентов, которые погибли от коронавируса. Вместе с тем открытие памятника - важное событие для медицинского сообщества, благодарность за спасение южноуральцев.