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01.07.2021 08:37
Рубрика: Общество

Разрывающим "корону"

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 142(8493)
Памятник, посвященный медикам, спасающим больных от COVID-19, установили в Челябинске в сквере имени Степана Андреевского, приехавшего в XVIII веке на Урал штаб-лекарем во главе экспедиции для лечения сибирской язвы и привившего себе язвенную материю ради изучения новой болезни. Что особенно символично - самопожертвование характерно и для нынешнего времени.
Памятник украшает сквер имени штаб-лекаря Степана Андреевского, посвятившего себя изучению сибирской язвы. Фото: Пресс-служба Законодательного собрания области. Памятник украшает сквер имени штаб-лекаря Степана Андреевского, посвятившего себя изучению сибирской язвы. Фото: Пресс-служба Законодательного собрания области.
Памятник украшает сквер имени штаб-лекаря Степана Андреевского, посвятившего себя изучению сибирской язвы. Фото: Пресс-служба Законодательного собрания области.

2,5-метровая скульптура представляет собой бронзовую фигуру врача, разрывающего кольцо вируса. Общий замысел напоминает о том, что люди в белых халатах готовы победить пандемию. Изготовлен монумент на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, его модель создавали специалисты предприятия в содружестве с мастерской заслуженного художника РФ Александра Лохтачева из Златоуста.

Фото: vk.com/zhkhspb
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Идея установки памятника принадлежит депутатам Заксобрания Южного Урала, но, как отмечают в законотворческом органе, она витала в воздухе и потому стала народной, нашла поддержку у медицинского сообщества, горожан и представителей бизнеса, которые финансово помогли реализовать проект.

- Сегодня одновременно светлый и грустный день, - отметила на церемонии заведующая инфекционным отделением челябинской клинической больницы № 8 Екатерина Стенько. - Мы вспоминаем врачей, медицинских сестер, наших пациентов, которые погибли от коронавируса. Вместе с тем открытие памятника - важное событие для медицинского сообщества, благодарность за спасение южноуральцев.

В регионах Общество Здоровье Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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