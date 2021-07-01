В Югре директора стройфирмы осудили за хищение 30 миллионов рублей

Руководителя стройфирмы в Югре осудили за хищение 30 миллионов рублей.

По данным следствия, в Ханты-Мансийске руководитель строительной организации указал в отчете о выполнении работ, которые на самом деле не были сделаны, и таким образом незаконно получил 30 миллионов рублей из бюджета округа.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры, фирма должна была заниматься возведением здания Регионального центра единоборство по госконтракту.

Районный суд признал директора виновным в мошенничестве, совершенным с использованием служебного положения в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Департамент строительства региона подал иск о взыскании с подсудимого незаконных денег, и суд этот иск удовлетворил.

Приговор пока не вступил в законную силу.