В Кургане наладили выпуск субстанции для антибиотика против COVID-19

На курганском фармпредприятии открыли линию по производству субстанции для антибиотика, применяемого в протоколах лечения новой коронавирусной инфекции. Раньше необходимый компонент закупали за рубежом.

Теперь завод "Синтез" может производить антибиотик по полному циклу самостоятельно, независимо от заграничных производителей. Субстанция левофлоксацин гемигидрат - основной активный компонент лекарства - зарегистрирована, выпущены первые 100 килограммов. Ранее, учитывая возросшую потребность в этом препарате, владеющая заводом "Биннофарм Групп" увеличила его производство в 3,3 раза, максимально загрузив производственные мощности в Кургане. Всего же здесь выпускают около 300 препаратов, 84 из которых включены в перечень жизненно необходимых, 14 - в рекомендации Минздрава РФ для лечения COVID-19.

Учитывая социальную важность этого производства, инвесторы планируют провести на заводе масштабную модернизацию. Как подчеркнул председатель совета директоров частной инвестиционной корпорации АФК "Система" Владимир Евтушенков, это один из важнейших инвестпроектов. Уже в следующем году планируется сдать два новых корпуса.

Кстати, помимо развития собственного производства, владелец фармзавода намерен создать на его базе индустриальный парк. Этот пункт вошел в соглашение о сотрудничестве, которое подписали губернатор Курганской области Вадим Шумков и Владимир Евтушенков. Впервые эта тема поднималась во время визита в регион министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в феврале нынешнего года: у "Синтеза" есть свободные участки с готовой инфраструктурой, на них можно разместить производства.

- Это новые компетенции для нашего региона, новые рабочие места с достойной оплатой труда, - заявил на брифинге Вадим Шумков.