В Тюмени после пропажи девочки возбудили дело об убийстве

В Тюмени пропала восьмилетняя девочка. Обстоятельства ее исчезновения будут расследовать в рамках уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета области, школьница 30 июня около девяти вечера покинула лом на улице Судостроителей и отправилась гулять. До сего момента ее местонахождение не установлено.

Для поисков и было возбуждено уголовное дело, пояснили в ведомстве. К поискам подключены следователи, криминалисты и полицейские. Помогают им местные жители и волонтеры.

"Проведены осмотры места происшествия с использованием криминалистической техники, прошли допросы", - уточнили в СК.