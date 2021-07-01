В Тюмени после пропажи девочки возбудили дело об убийстве

Новости

У 79-летней актрисы Веры Алентовой диагностирован коронавирус 17:21
Умерла писательница и сценаристка Ксения Драгунская 17:12
В Госдуме оценили закон об усилении ответственности за пьяную езду 17:08
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом 16:56
218 плюс 36: "Союз" вывел на орбиту новую партию спутников OneWeb 16:45
Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ 16:44
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве 16:39
Пола Уокера "воскресят" для новых "Форсажей" 16:38
Более 142 тысяч человек подали заявления на оформление новых выплат 16:35
Белорусские пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану 16:27
В Петербурге переболевшие COVID-19 будут сдавать анализы крови 16:11
Автор "Викингов" и "Тюдоров" снимет сериал о блокаде Ленинграда 16:09
В России упростили подключение зданий к коммуникациям 16:06
Малый и средний бизнес смогут купить ПО со скидкой 16:02
Поучаствовать в публичных слушаниях можно будет через интернет 16:02
Кочанова назвала место проведения IX Форума регионов Беларуси и России 15:56
В подмосковной больнице выявили случай продажи сертификата о вакцинации 15:55
Песков заявил о невозможности мировой войны 15:52
В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона" 15:48
Instagram серьезно обновится уже в ближайшее время 15:34
Песков: Над Госдумой и дальше будет развеваться российский триколор 15:32
Российскую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" смогут производить за рубежом 15:25
От COVID умер актер, режиссер "Цветка папоротника" Сергей Лялин 15:24
В Минздраве уточнили, нужна ли прививка от COVID-19 при плановой госпитализации 15:23
В Воронеже банду чиновников задержали за торговлю бомбоубежищами 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 16:05
Рубрика: Происшествия

В Тюмени после пропажи девочки возбудили дело об убийстве

Текст: Татьяна Воробьева

В Тюмени пропала восьмилетняя девочка. Обстоятельства ее исчезновения будут расследовать в рамках уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

В Красноярском крае пропал семилетний мальчик

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета области, школьница 30 июня около девяти вечера покинула лом на улице Судостроителей и отправилась гулять. До сего момента ее местонахождение не установлено.

Для поисков и было возбуждено уголовное дело, пояснили в ведомстве. К поискам подключены следователи, криминалисты и полицейские. Помогают им местные жители и волонтеры.

"Проведены осмотры места происшествия с использованием криминалистической техники, прошли допросы", - уточнили в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

В Кремле объяснили необходимость жестких мер в связи с коронавирусом
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Песков заявил о невозможности мировой войны
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"