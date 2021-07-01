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01.07.2021 01:15

Роскомнадзор направил запрос об использовании VPN-сервисов предприятиями

Роскомнадзор направил в российские организации просьбу информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования об использовании ряда сервисов VPN. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Речь идет о сервисах Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Это необходимо для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций. Сообщается о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации.

Напомним, ранее в июне Роскомнадзор ввел ограничение на использование с 17 июня VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. Сообщалось, что это сделано в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к запрещенному контенту. В ведомстве заверили, что данный шаг не затронет российские компании, которые используют VPN-сервис в непрерывных технологических процессах.

Правительство Минцифры Роскомнадзор

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