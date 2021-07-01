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01.07.2021 11:03
Рубрика: Экономика

Россия ратифицировала протокол об общем рынке электроэнергии в ЕАЭС

Текст: Василий Кошкин

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

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Документ позволяет, в частности, на качественно новом уровне использовать имеющиеся преимущества параллельной работы энергосистем стран-членов ЕАЭС и определяет основные положения в сфере торговли электроэнергией.

Общий рынок электроэнергии позволит предпринимателям свободно выбирать поставщиков энергоресурсов. Это должно снизить себестоимость продукции, а также повысить энергобезопасность стран, входящих в ЕАЭС.

Протокол также станет базой для разработки других нормативных документов, которые будут более детально регулировать функционирование общего электроэнергетического рынка.

Сейчас в Евразийский экономический союз входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.

Экономика Отрасли Энергетика Власть Работа власти Президент Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Реформа электроэнергетики

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