Россия ратифицировала протокол об общем рынке электроэнергии в ЕАЭС

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Документ позволяет, в частности, на качественно новом уровне использовать имеющиеся преимущества параллельной работы энергосистем стран-членов ЕАЭС и определяет основные положения в сфере торговли электроэнергией.

Общий рынок электроэнергии позволит предпринимателям свободно выбирать поставщиков энергоресурсов. Это должно снизить себестоимость продукции, а также повысить энергобезопасность стран, входящих в ЕАЭС.

Протокол также станет базой для разработки других нормативных документов, которые будут более детально регулировать функционирование общего электроэнергетического рынка.

Сейчас в Евразийский экономический союз входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.