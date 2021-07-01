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Россиянам рассказали, что нельзя делать со смартфоном летом

Текст:   Антон Благовещенский
01.07.2021,  
15:09
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Лето в сочетании с удаленной работой негативно отражаются на живучести мобильных устройств. Более активная эксплуатация и повышенные температуры создают неблагоприятные условия для использования смартфонов.

По словам руководителя Hi-tech Mail.ru Дмитрия Рябинина, число обращений в сервисные центры увеличивается, а после лета их будет еще больше. Однако не только использование гаджетов на жаре может испортить их, уверен эксперт.

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В разговоре с радио "Спутник" Рябинин отметил, что одна из наиболее популярных ошибок - брать технику на пляж. Помимо воды, прямых солнечных лучей и возможности кражи, смартфону также угрожают грязь и песок, рассказал он.

"Мелкие песчинки могут повредить экран устройства, а также попасть внутрь корпуса. Это может произойти даже в кармане или сумке", - считает он.

Попадание грязи и песчинок внутрь может привести к выходу смартфона из строя, а на экране, даже самом прочном, они способны оставить царапины. Чтобы избежать этого, можно положить смартфон в специальный пакет или сумку для гаджетов и открывать их пореже.

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