"Российская газета" публикует важные законы

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Изменены сроки внесения бюджета в Госдуму
Предложение об этом впервые озвучил весной премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, более раннее внесение и принятие бюджета Госдумой создаст более предсказуемые условия для регионов и поможет им в формировании своих бюджетов. Кроме того, перенос ускорит заключение соглашений между регионами и федеральными ведомствами. Таким образом, должна решиться основная задача изменений в законе - средства бюджетов всех уровней должны полноценно начинать работать уже с 1 января.
Тот же закон предусматривает предоставление регионам кредитов из федерального бюджета на инфраструктурные проекты. Максимальная ставка по ним составит 3% годовых, а срок погашения - минимум 15 лет.
Также минфин сможет предоставлять кредиты регионам из федерального бюджета для погашения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от российских и иностранных банков, международных финансовых организаций, со сроком погашения не позднее 2029 года включительно. Плата за пользование такими кредитами составит 0,1% годовых.
Отложен новый порядок субсидий на оплату ЖКУ
Сейчас оформить субсидию житель может, если у него нет задолженности по оплате ЖКУ или если он хотя бы заключил соглашение о погашении долгов. Нередко люди оказываются в противоречивой ситуации: из-за снижения доходов они не в состоянии вносить квартплату, появляется долг. Но оформить субсидию невозможно, так как для этого долгов быть не должно. В результате сумма неплатежей только растет.
В будущем предполагается ввести более мягкие условия: отказать в предоставлении субсидии смогут только закоренелым должникам - если дело о взыскании долга уже было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Причем эти долги должны были образоваться за период не более трех последних лет.
Кроме того, желающим оформить субсидию не нужно будет предоставлять справки об отсутствии задолженности. Органы власти станут самостоятельно запрашивать эти сведения через систему межведомственного взаимодействия.
Однако для внедрения нового порядка оформления субсидий необходимо наладить взаимодействие нескольких информационных систем - соцзащиты, поставщиков услуг (ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ) и ГИС ЖКХ, говорит директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Когда начали объединять эти системы, было выявлено много несоответствий по адресам и других ошибок. Их нужно исправлять. Это одна из причин, по которой перенесли срок введения нового порядка.
Субсидии положены жителям, у которых оплата жилищно-коммунальных услуг превышает определенную долю семейного бюджета. Общероссийская планка - 22%, то есть субсидию могут получать семьи, у которых платежи за ЖКУ "съедают" больше 22% доходов. Но многие регионы установили более низкие пороги.
Россиянам стали доступны вакансии по всей стране
С 1 июля 2021 года портал "Работа в России" официально признан единой цифровой платформой для центров занятости, благодаря чему у них появился доступ к общей базе вакансий по всей стране; большинство услуг они теперь смогут предоставлять в электронном виде. Закон об этом публикует "Российская газета".
В России сейчас более двух тысяч центров занятости и их отделов, в которых трудятся свыше тридцати тысяч специалистов. "Единая цифровая платформа позволит оптимизировать их работу, - пояснили в минтруде. - С помощью нее центры занятости смогут обмениваться информацией, планировать привлечение трудовых ресурсов, анализировать ситуацию на рынке труда и проактивно управлять им: помогать гражданам строить успешную карьеру, а организациям - находить нужных сотрудников".
Для этого с 1 января следующего года работодатели со среднесписочной численностью работников свыше 25 человек обязаны размещать на единой цифровой платформе информацию о своих потребностях в работниках и об условиях их привлечения, наличии вакансий и специальных рабочих мест, оборудованных для работы инвалидов. А граждане уже сегодня, не выходя из дома, заполнив анкету и заявление на портале "Работа в России", могут получить официальный статус безработного, оформить пособие по безработице, оставить свое резюме. В большинстве случаев не требуются даже сведения из трудовой книжки или справки о среднем заработке. Эта информация хранится в электронных базах других ведомств: центры занятости ее всегда смогут уточнить без участия граждан, рассказали в минтруде. Такой дистанционный порядок регистрации безработных был опробован в период пандемии и теперь станет постоянным.
К тому же с этого месяца россиянам стала доступной электронная услуга по поиску работы, которую начали предоставлять все центры занятости страны. То есть для того, чтобы получить предложение о работе, приходить на прием к трудовому инспектору не обязательно, приглашение безработному направят в личный кабинет на портале "Работа в России". Очные посещения для удобства граждан сохраняются: например, при личном обращении сотрудники центра занятости бесплатно помогут человеку оформить электронное заявление, зарегистрируют на единой платформе "Работа в России", а также на портале госуслуг при отсутствии подтвержденной учетной записи.
Закон также вносит изменения в порядок трудоустройства граждан с инвалидностью. Он обязывает работодателей с 1 марта следующего года не просто квотировать рабочие места для граждан с ограниченными возможностями здоровья, а трудоустраивать их. Квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве такого сотрудника.
На Дальнем Востоке можно получить второй гектар земли
С 1 августа 2021 года участники программы "Дальневосточный гектар", успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный "гектар". Кроме того, программа распространится на Арктическую зону РФ. Землю можно будет взять в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Конкретные территории, где будут предоставлять участки, определят местные власти.
В первые полгода получить участки в Арктике смогут только те, кто зарегистрирован в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у любого гражданина РФ, а также у участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников.
"На Дальнем Востоке каждый россиянин может взять один гектар земли, причем он сам в режиме онлайн выбирает его на карте. Мне кажется, что это очень хорошая возможность. Ей уже воспользовались более 93 тысяч человек. Сейчас ведется подготовка к расширению программы - те, кто успешно освоил один "гектар", смогут взять дополнительный участок. Кроме того, действие программы распространится на Арктику", - отметил зампред правительства - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Закон о "дальневосточном гектаре" действует с 2016 года. Получить землю можно в любом субъекте ДФО через систему "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. Через пять лет участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.
"Дальневосточный гектар" - для смелых и амбициозных, для самореализации и предпринимательства. Это видно по успешному опыту. На участках открыты спортивные школы, сыроварни, фермы, уникальные туристические проекты, построены дома. Первая дивизия участников уже задекларировала деятельность на "гектарах" - это более 17 тысяч человек. В скором времени, уверен, многие из них воспользуются возможностью масштабирования проектов", - считает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Установлены выплаты за гибель пожарных
Такие нововведения предусматривает Федеральный закон "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
И хоть закон касается не только сотрудников МЧС, именно в этом ведомстве его восприняли, как "свой". Профессия пожарного крайне опасна. Ежегодно пожары забирают жизни зачастую очень молодых ребят. Теперь, прежде чем шагнуть в огонь, пожарные будут знать, что, в случае чего, об их семьях позаботятся.
"Меры направлены на социальную защиту членов семей и родителей, в том числе сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, погибших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных при выполнении служебных обязанностей", - сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве ожидают, что ежемесячная денежная компенсация будет рассчитана по аналогии с подобными выплатами членам семей сотрудников МВД. О размере ежемесячной компенсации в спасательном ведомстве ничего не сообщили. Уточнили лишь, кто ее получит.
"Также законодательно определен круг лиц, имеющих право на такую компенсацию. Это - супруг, родители, дети, иждивенцы. При этом предусмотрена индексация размера денежного содержания в зависимости от увеличения окладов. Решение об увеличении индексации принимается правительством РФ", - сообщили в пресс-службе МЧС России.
Для экспортеров отменяется репатриация валютной выручки
Документ отменяет требование о возврате российскими компаниями на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты за переданные нерезидентам товары или выполненные услуги. Они смогут зачислять ее прямо на счета в иностранных банках.
"Процедуры репатриации валютной выручки создают существенные административные барьеры и нагрузку для экспортеров, - отмечала глава Российского экспортного центра Вероника Никишина. - Для многих предпринимателей эти процедуры и риск ответственности стали решающим фактором, чтобы так и не выходить на экспорт".
По ее словам, новые правила особенно актуальны для малого и среднего бизнеса, а также для развития экспорта через каналы онлайн-торговли, поскольку все маркетплейсы осуществляют оплату товаров через иностранные платежные системы.
Помимо прочего, требование о репатриации валютной выручки сильно увеличивает трансакционные издержки компаний, указывал министр финансов Антон Силуанов.
Новые правила не коснутся экспорта сырья, договоров валютных займов, а также договоров, по условиям которых перечисляли валютные авансы нерезидентам.
"Сплошной контроль платежной дисциплины по авансам и займам принято оправдывать благой целью борьбы с выводом денег за границу по вымышленным основаниям, например, через оплату несуществующих услуг. На практике необходимо всякий раз доказывать, что аванс или заем были реальными и все меры их возврата приняты. Такое регулирование поощряет не решимость, а пассивность: куда легче отказаться от сделки или вместо взыскания долга бесконечно продлевать сроки, чем платить штраф в условиях, когда любые усилия во взыскании долга с контрагента суд сочтет недостаточными", - отмечает ведущий юрист "Пепеляев Групп" Петр Попов. По его словам, давно пора переходить от сплошного контроля к выборочному, чтобы проверялись только подозрительные платежи.
Закон вступает в силу в 1 июля.
Власти постепенно смягчают строгости валютного контроля. С 1 января 2020 года вступил в силу закон, который отменил репатриацию рублевой выручки по несырьевому экспорту. При этом рубль должен быть и валютой цены договора, и валютой расчетов.
Кроме того, в марте 2021 года за неисполнение обязанности по репатриации валюты была введена альтернатива штрафу в виде предупреждения.