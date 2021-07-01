218 плюс 36: "Союз" вывел на орбиту новую партию спутников OneWeb

Еще 36 спутников связи OneWeb отправлены на работу в космос российским ракета-носителем "Союз-2.1б", стартовавшим 1 июля в 15:48 мск с космодрома "Восточный".

После того, как штатно отработала третья ступень ракеты, от нее отделился разгонный блок "Фрегат" со всеми спутниками. Выведение их на рабочие орбиты, как сообщается, займет около четырех часов: спутники будут отделяться от разгонного блока в несколько этапов.

Напомним, что это уже четвертый такой запуск на космодроме "Восточный" в нынешнем году. Предыдущий состоялся 28 мая - в тот день "Союз-2.1б" вывел на орбиту аналогичную партию из 36 спутников OneWeb. В итоге их количество на орбите достигло 218 единиц. Такие низкоорбитальные аппараты нужны для обеспечения высокоскоростного интернета пользователям на земле напрямую через спутниковую связь.

Шесть лет назад, в июне 2015 года, "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на коммерческий запуск 672 спутников связи британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат". Всего планировалось 21 пуск с космодромов "Байконур", "Восточный" и космодрома "Куру" во французской Гвиане. Называли и стоимость контракта - 1,2 млрд долларов.

Самые первые шесть аппаратов в этом долгосрочном проекте отправились на работу с космодрома "Куру" 28 февраля 2019 года. Через год, 7 февраля 2020 года, уже с "Байконура" были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще 34.

В декабре 2020-го осуществлен первый запуск спутников OneWeb с космодрома "Восточный", выведено сразу 36 аппаратов. По той же программе пуски с "Восточного" состоялись 25 марта, 26 апреля и 28 мая 2021 года. Сегодняшний запуск, как рассказали в "Роскосмосе", позволит обеспечить связь всем регионам в Северном полушарии от 50-й параллели и выше. По этой причине на головной обтекатель ракеты нанесли символическую и отчасти фамильярную надпись "Привет, Северный полюс".

Как сообщил в апреле этого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, создание системы OneWeb первого поколения завершится в конце 2022 - начале 2023 года.