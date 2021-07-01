218 плюс 36: "Союз" вывел на орбиту новую партию спутников OneWeb
После того, как штатно отработала третья ступень ракеты, от нее отделился разгонный блок "Фрегат" со всеми спутниками. Выведение их на рабочие орбиты, как сообщается, займет около четырех часов: спутники будут отделяться от разгонного блока в несколько этапов.
Напомним, что это уже четвертый такой запуск на космодроме "Восточный" в нынешнем году. Предыдущий состоялся 28 мая - в тот день "Союз-2.1б" вывел на орбиту аналогичную партию из 36 спутников OneWeb. В итоге их количество на орбите достигло 218 единиц. Такие низкоорбитальные аппараты нужны для обеспечения высокоскоростного интернета пользователям на земле напрямую через спутниковую связь.
Шесть лет назад, в июне 2015 года, "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на коммерческий запуск 672 спутников связи британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат". Всего планировалось 21 пуск с космодромов "Байконур", "Восточный" и космодрома "Куру" во французской Гвиане. Называли и стоимость контракта - 1,2 млрд долларов.
Самые первые шесть аппаратов в этом долгосрочном проекте отправились на работу с космодрома "Куру" 28 февраля 2019 года. Через год, 7 февраля 2020 года, уже с "Байконура" были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще 34.
В декабре 2020-го осуществлен первый запуск спутников OneWeb с космодрома "Восточный", выведено сразу 36 аппаратов. По той же программе пуски с "Восточного" состоялись 25 марта, 26 апреля и 28 мая 2021 года. Сегодняшний запуск, как рассказали в "Роскосмосе", позволит обеспечить связь всем регионам в Северном полушарии от 50-й параллели и выше. По этой причине на головной обтекатель ракеты нанесли символическую и отчасти фамильярную надпись "Привет, Северный полюс".
Как сообщил в апреле этого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, создание системы OneWeb первого поколения завершится в конце 2022 - начале 2023 года.