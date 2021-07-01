Самым старым человеком в космосе станет 82-летняя американка

82-летняя американка Уолли Функ будет сопровождать Джеффа Безоса в космос на борту самолета его компании Blue Origin 20 июля. Таким образом, она станет самым старым человеком, побывавшим в космосе, заявили в компании.

Функ будет четвертым пассажиром первого пилотируемого полета компании космического туризма вместе с миллиардером, его братом Марком Безосом и победителем аукциона, имя которого еще не разглашается. В 1960-х Уолли Функ была участником частной программы Национального аэрокосмического агентства (НАСА) США под названием "Меркурий 13". Группа из 13 женщин прошла те же тесты, что и мужчины-астронавты, отобранные в рамках программы НАСА для отправки первых американцев в космос, сообщает AFP.

"Они сказали мне, что я выполнила работу лучше и быстрее, чем кто-либо из мужчин, - заявила Уолли Функ, комментируя приглашение в экспедицию на Blue Origin в видео, размещенном в аккаунте Джеффа Безоса в Instagram. - Я сказала, что хочу стать астронавтом. Но никто не хотел меня брать. Я не думала, что когда-нибудь полечу туда". "Никто так долго не ждал, - написал Джефф Безос в своем посте. - Добро пожаловать в команду, Уолли". Уолли Функ в США известна тем, что стала первой женщиной-инспектором в американском авиационном агентстве FAA. В качестве пилота она налетала 19 600 часов.

Ракета Blue Origin New Shepard должна взлететь 20 июля и достичь линии Кармана, которая в международном масштабе традиционно отмечает начало космоса, на высоте 100 километров над Землей. После этого пассажиры смогут несколько минут парить в невесомости и наблюдать кривизну Земли. Затем капсула начнет свободное падение, чтобы вернуться на Землю, и будет замедлена тремя большими парашютами и ретро-ракетами перед приземлением в пустыне в Западном Техасе.