Сбербанк подключил оплату товаров по QR-коду

Сбербанк подключил новый способ оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей Центрального банка, пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.

Оплата товаров по QR-коду доступна пока лишь группе пользователей Сбербанка. В пилотном режиме сервис будет работать до конца июля, а затем поэтапно станет доступным остальным клиентам. У них появится возможность с помощью мобильного приложения сканировать QR-коды от Системы быстрых платежей на кассах магазинов для оплаты покупок, либо оплачивать покупки в интернет-магазинах по специальным ссылкам. Клиенты-ретейлеры смогут подключить через Сбербанк новый платежный способ.

Отмечается, что крупнейшие банки должны были внедрить такой способ оплаты до 1 октября 2021 года. Однако президент на Петербургском международном экономическом форуме попросил их ускориться.

Эксперты считают, что присоединение крупнейшего игрока подтолкнет развитие QR-платежей.

Вместе со Сбербанком сервис подключила и его "дочка" - платежный сервис ЮMoney (бывшие "Яндекс.Деньги").