Секретный отдел армии Израиля создал 3-D карту обрушившегося здания во Флориде

Как сообщает The New York Post, изображения были созданы секретным подразделением "9900" израильских вооруженных сил, которому поручено собирать различные визуальные данные, включая географические данные со спутников и самолетов. Командир подразделения, идентифицированный только как "лейтенант N", отметил, что его команда использовала "передовые технологические возможности", чтобы помочь американским гражданским службам на месте бедствия.
"Мы проанализировали обрушившееся здание и построили трехмерную модель сооружения. Наша модель позволит спасателям быстрее и эффективнее перемещаться по завалам", - сказал офицер. Армия обороны Израиля предоставила The Post различные изображения оставшейся части разрушенных башен Champlain Towers South в Серфсайде.
В Израиле трехмерные карты, создаваемые членами отряда "9900", 58 процентов которых составляют женщины, позволяют наземным войскам, а также пилотам-истребителям получить полную картину вражеской территории еще до того, как они вступят в бой, сообщают израильские СМИ.
Сейчас 15 представителей ЦАХАЛа во Флориде содействуют местным службам быстрого реагирования в спасательных операциях с помощью трехмерного картирования и оказывают психологическую поддержку семьям пропавших без вести. В среду полковник Голан Вач, командир израильского национального спасательного подразделения, сообщил CNN, что сотрудники службы экстренного реагирования обнаружили новые туннели в обломках, что позволило найти больше тел. По словам офицера, израильская делегация работала рука об руку с американскими спасателями, которые, по его словам, проделали "большую работу" с тех пор, как неделю назад здание превратилось в огромную груду обломков.
Официальные лица надеются найти больше выживших среди обломков здания, но с первых часов катастрофы в прошлую пятницу никого не нашли живым. По состоянию на среду количество погибших возросло 16 человек. По словам мэра Майами-Дейда Даниэллы Левин Кава на брифинге для прессы, по-прежнему числятся пропавшими без вести 147 человек.