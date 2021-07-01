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01.07.2021 09:02
Рубрика: В мире

Си Цзиньпин: Армия Китая должна стать одной из сильнейших в мире

Текст: Екатерина Забродина

Народно-освободительная армия КНР должна стать одной из самых мощных в мире ради защиты национальных интересов страны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Компартии Китая, который отмечается в республике.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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"НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны", - объявил Си Цзиньпин, которого цитирует ТАСС. По его словам, государству предстоит ускорить модернизацию китайской армии - она проходит в стране с 2015 года. И хотя Пекин готов смотреть на достижения других государств, однако отвергает высокомерные наставления в свой адрес.

"Мы приветствуем полезные предложения и критику с добрыми намерениями. Однако отвергаем заносчивые поучения от тех, кто вообразил себя наставником", - сказал глава КНР. Он также заявил, что с наступлением эры коммунизма в Китае "эпоха полуколониального и полуфеодального общества" навсегда осталась в прошлом.

"Времена, когда китайский народ позволял другим распоряжаться его судьбой, эпоха унижений, ушли безвозвратно", - отметил Си Цзиньпин. И добавил, что Китай "разобьет голову" любому, кто попытается поработить его.

"Китайский народ никогда не унижал, не угнетал и не порабощал другие нации. Этого не было в прошлом, нет сейчас и никогда не будет. В то же время китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 миллиарда и разобьет себе голову", - заключил глава государства.

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