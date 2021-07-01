СМИ накажут за упоминание террористических организаций без указания о запрете

Президент подписал закон, согласно которому СМИ при упоминании террористической организации должны обязательно указывать, что она ликвидирована или запрещена.

За несоблюдение такого требования будут штрафовать. Об этом говорится в другом подписанном Владимиром Путиным законе. Санкции составят для граждан от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей, для чиновников - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для организаций - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

До сих пор указанное требование относилось к материалам об экстремистских организациях.