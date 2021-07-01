Совет ПА ОДКБ осудил теракты в Афганистане

Совет ПА ОДКБ на заседании в Душанбе принял заявление, в котором выразил обеспокоенность высоким уровнем активности боевых действий в Афганистане на фоне сворачивания иностранного военного присутствия.

Совет осудил террористические акты в Исламской Республике, жертвами которых становятся мирные граждане. Парламентарии также выразили обеспокоенность крайне высоким уровнем наркопроизводства в Афганистане, которое является одним из основных источников дохода террористических группировок, и призвали власти страны активизировать усилия по борьбе с этим злом.

"Совет призывает все афганские этнические группы и политические силы к созданию благоприятных условий для продвижения мирного процесса и становления Афганистана в качестве независимого и нейтрального государства", - говорится в заявлении.

Парламентарии также призвали международное сообщество "наращивать гуманитарное содействие Афганистану с целью недопущения потоков афганских беженцев на территорию соседних стран".

Глава ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в сложившейся ситуации, особенно у таджикско-афганской границы, нельзя оставлять ситуацию без внимания. "Действия разворачиваются в непосредственной границе Таджикистана. Мы с вами со своей стороны должны делать все, чтобы включить парламентский формат и оказать помощь", - сказал он.