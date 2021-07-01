Спецавтомобили САГР для групп разминирования поступили в инженерные войска

В подразделения инженерных войск поставлено 25 специальных автомобилей группы разминирования САГР. Как сообщили в Минобороны РФ, техника была получена инженерными частями военных округов Северного флота и подразделениями Воздушно-космических сил России.

В военном ведомстве рассказали, что специальный автомобиль группы разминирования создан на базе пикапа УАЗ-2363. Машина предназначена для оперативного разминирования местности и объектов инфраструктуры, а также перевозки саперов.

САГР позволяет транспортировать взрывоопасные предметы первой степени опасности без взрывателей до места уничтожения. В состав специального оборудования САГР входит кузов-капсула, контейнер для взрывчатки, стеллаж для укладки и транспортировки взрывоопасных предметов.

В текущем году в рамках государственного оборонного заказа спланировано к поставке более 530 единиц инженерной техники, свыше 174 тысяч комплектов инженерного имущества. Кроме того, саперам будет поставлено порядка 30 единиц робототехнических комплексов, в том числе многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14".