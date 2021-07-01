Средняя зарплата мигранта выросла до 43 тысяч рублей

Иностранные работники в России зарабатывают в среднем 43 тысячи рублей, в столице этот показатель составляет 60 тысяч рублей, подсчитали в Федерации мигрантов России (ФМР). По данным этой организации, доходы мигрантов по сравнению с допандемийными временами выросли в полтора-два раза.

"В стране как было от 9 до 10 млн мигрантов, так и осталось, - считает президент ФМР Вадим Коженов. - На пике пандемии смогли уехать только 400 тысяч человек, но сейчас это же количество уже вернулось в Россию".

По словам Коженова, только из Таджикистана к нам прибывают по десять самолетов в неделю. Из Киргизии поток меньше, в расписании стоят до трех рейсов в неделю. В Узбекистане открыто представительство российского миграционного центра, там набирают персонал для отечественных работодателей и обеспечивают прибытие работников в Россию.

"Фактически закрытыми из стран СНГ остаются только Украина, Молдова и Туркменистан, - добавил Коженов. - Из остальных государств трудовые мигранты так или иначе в Россию попадают".

О том, что России не хватает мигрантов для реализации амбициозных планов по строительству инфраструктуры, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Например, вице-премьер Марат Хуснуллин назвал среди главных сложностей при строительстве трассы М-12 Москва - Казань рост цен на стройматериалы и нехватку рабочей силы, традиционно состоящей из мигрантов. В мэрии Москвы оценили недостачу трудовых ресурсов из соседних стран в 300 тысяч человек.

"На стройки зарплата мигранта может доходить до 100 тысяч рублей, - отметил Коженов. - Многие из них сейчас заняты в частном секторе: строят дачи, сараи, они есть и работают там, где им выгодно, но при этом остаются незаметными для крупных компаний и муниципальных предприятий".

Объявленная амнистия для мигрантов, которая позволит без штрафов восстановить легальный статус тем, кто уже давно находится в стране, но не получил или вовремя не продлил необходимые документы, продлится до конца сентября и позволит выйти из тени до 1,1 млн человек, считает Коженов. Восстановив свой официальный статус, люди смогу выйти на рынок труда и, в том числе, пойти работать в строительные холдинги, устроиться на муниципальные предприятия.

По данным Международной организации труда (МОТ), за период с 2017 по 2019 год число трудовых мигрантов в мире выросло на 5 млн человек, достигнув отметки в 169 млн. Чаще всего иностранцы отправляются на заработки в Европу и Центральную Азию (37,7%), еще 25,6% трудятся в Америке, подсчитали в МОТ. На долю Арабских стран и Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 28,5% трудовых мигрантов и на государства Африки - 8,1%. Как изменилось положение вещей за время пандемии, в МОТ пока подсчитать не успели. Однако отметили, что коронавирус повысил риски для тех, кто отправляет на заработки далеко от дома.

"Пандемия выявила всю нестабильность положения трудовых мигрантов, - говорит директор департамента условий труда и равенства МОТ Мануэла Томеи. - Как правило, они первые кандидаты на увольнение, им трудно получить доступ к лечению, на них не распространяются принимаемые на национальном уровне меры противодействия COVID-19".

Среди трудовых мигрантов всего мира 99 млн мужчин и 70 млн женщин, в том числе 16,8 млн человек в возрасте от 15 до 24 лет.