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01.07.2021 10:55
Рубрика: Общество

Стало известно, в каком возрасте россиянки чаще рожают детей

Текст: Елена Манукиян

В прошлом году большинство российских женщин родили первого ребенка в 25 лет, пишет RT со ссылкой на данные Росстата. Всего у матерей в этом возрасте родилось 39,4 тысячи детей. Самой возрастной роженицей стала 59-летняя женщина, а самыми юными - три двенадцатилетние мамы.

Фото: epa.ru
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У россиянок в возрасте 24 лет в 2020 году родилось 37,4 тысячи детей, 26-летние родили в общей сложности 37,1 тысячу детей, далее с возрастом число первородящих женщин уменьшается.

Отмечается, что второго ребенка чаще всего в прошлом году рожали женщины в 31 год, третьего и четвертого - в 33 года, пятого ребенка и последующих детей в 35 лет.

По итогам прошлого года суммарный коэффициент рождаемости составил 1,49 детей на женщину, то есть получается, что в российских семьях в основном воспитывается один ребенок, реже - двое детей, рассказал "Российской газете" председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, для улучшения демографической ситуации в стране в среднем в каждой семье должны воспитываться не менее 2 детей, а в каждой четвертой - пятой их должно быть трое и больше.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Десятилетие детства в России

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