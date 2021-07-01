Стартовало народное голосование за финалистов "Большой книги"

Сегодня, 1 июля, открывается народное голосование за финалистов Национальной литературной премии "Большая книга". Познакомиться с произведения лучших современных авторов и отдать свой голос за одну или несколько понравившихся книг можно на сайте книжного рекомендательного сервиса LiveLib. Имя самого народного писателя назовут в конце 2021 года.

Список финалистов главной литературной премии страны объявили 16 июня. В него вошли 13 авторов, среди которых Наринэ Абгарян ("Симон"), Дмитрий Бавильский ("Желание быть городом"), Юрий Буйда ("Сады Виверны"), Леонид Юзефович ("Филэллин"), Марина Степнова ("Сад"), Виктор Ремизов ("Вечная мерзлота"), Оксана Васякина ("Рана"), Евгений Водолазкин ("Оправдание Острова"), Михаил Гиголашвили ("Кока"), Андрей Дмитриев ("Этот берег"), Майя Кучерская ("Лесков. Прозёванный гений"), Владимир Паперный ("Архив Шульца") и Алексей Поляринов ("Риф").

"Премия открывает новые имена, вносит вклад в развитие культуры нашей страны и в популяризацию чтения. Мы рады ежегодно проводить народное голосование у нас на сайте и видим, что количество людей, принявших в нем участие, растет год от года", - комментирует сотрудничество с "Большой книгой" руководитель книжного сервиса Алина Репкина.

Народное голосование продлится до 30 ноября. А лауреаты 2021 года будут названы в конце года на торжественной церемонии награждения в Доме Пашкова. Напомним, что автор, занявший первое место, помимо почета и уважения коллег получит еще денежную премию - три миллиона рублей. Вторая премия - 1,5 миллиона и третья премия - миллион рублей.

Лауреатами "Большой книги" в разные годы становились Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Захар Прилепин, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и другие современные писатели.