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01.07.2021 12:25
Рубрика: В мире

Таиландский курорт Пхукет открылся для привитых путешественников

Текст: Екатерина Забродина

Один из самых популярных курортов Таиланда, остров Пхукет, с 1 июля официально открылся для всех подданных королевства и иностранцев, которые вакцинировались от коронавируса хотя бы за 14 дней до поездки. Это первый регион страны, который стал пускать зарубежных туристов без карантина на подобных условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Royal Gazette.

Фото: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI
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Иностранцы и подданные Таиланда, решившие отдохнуть на Пхукете, должны сдать три ПЦР-теста на коронавирус, причем по предоплате. Результаты первого из них придется ждать в номере гостиницы. Если турист после Пхукета захочет посетить какой-то другой регион страны, он обязан провести на острове не менее 14 дней.

В свою очередь вакцина должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или местным регулятором. К последним относятся AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm и Pfizer. В то же время в список 64 стран и территорий, откуда разрешается прилететь на Пхукет, вошла и Россия, хотя экстренное использование "Спутника V" до сих пор не одобрено в королевстве.

Между тем российские дипломаты призывают соотечественников быть внимательными при изучении требований властей Таиланда.

Как отметил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов, "россияне, прошедшие вакцинацию "Спутником V", получат право въезда на остров после внесения российской прививки в список разрешенных к применению на территории Таиланда". Надо иметь в виду, что для невакцинированных иностранцев на острове предусмотрен 14-дневный карантин.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Вакцинация от коронавируса

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