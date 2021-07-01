Раскрыта тайна "нелогичного" римского клада

В Нидерландах археологи заявили о том, что им удалось найти достоверное объяснение происхождению клада древнеримских монет, который был найден несколько лет назад двумя археологами-любителями из города Брабанта и озадачил исследователей своим необычным содержанием.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Лейденского университета. Речь идет о кладе, который в конце 2017 года нашли братья Нико и Вим ван Шайк. С помощью металлоискателя они обнаружили монеты в поле у реки Аа, недалеко от города Берликума.

О своей находке братья, в соответствии с местным законом, сообщили в Агентство культурного наследия Нидерландов, которое только теперь, три с половиной года спустя, опубликовало отчет об анализе найденного клада.

Эксперты сразу же назвали его нелогичным. Дело в том, что всего было найдено 109 римских монет, находившихся в разной степени сохранности. По словам эксперта Лисбет Клаас, первое же изучение характеристик клада показало, что это не был клад ценных монет, которые люди намеренно закопали на будущее.

Прежде всего, монеты не находились ни в ящике, ни в сосуде, ни даже в ткани. Они просто валялись в земле, причем были разбросаны по большой площади. К тому же монеты оказались не особо ценными.

"Мы нашли в основном бронзовые монеты, а золотых, к примеру, вообще не было, - говорит Лисбет Клаас. - Это вовсе не то, что можно было бы ожидать, если бы находка была настоящей сокровищницей. Кроме того, по дате выпуска монеты относятся к очень широкому периоду времени".

Так, самые ранние монеты клада относятся еще к временам Римской республики, они датированы 27 годом до нашей эры. А самые поздние монеты относятся к периоду правления императора Марка Аврелия, они были выпущены до 180 года нашей эры. "Это указывает на то, что монеты должны были депонироваться разными людьми в течение длительного периода времени", - считает Клаас.

Что же это было, если не клад? В поисках ответа на данный вопрос исследователи обратились к письменным источникам. Наиболее важные сведения эксперты почерпнули в записи 1832 года, которая была сделана в земельной книге. Это была одна из первых подробных карт Нидерландов.

"Мои коллеги заметили, что в то время через реку проходила тропа, - говорит Клаас. - Видимо, на этом месте был брод, по которому люди могли переходить реку. Позже он исчез, им перестали пользоваться. Но эта информация вместе с находкой монет убедила нас в том, что брод мог существовать и во времена Римской империи, а путники бросали здесь монеты в качестве жертвенного подношения для безопасного перехода".

Возможно, в то время река Аа не была очень бурной. Однако она могла таить в себе и другие угрозы. Например, подобные подношения могли быть очень важными для торговцев, которые просили богов помочь им безопасно перевезти свои товары на другой берег. Кроме того, в древности реки всегда имели сакральное значение.

Что еще удивило ученых в этом кладе? То, что они подбирались очень тщательно. Практически все монеты украшены изображениями императоров-полководцев, военачальников. Похоже, путешественники сознательно отбирали для подношения "военные" монеты.

"Это было странно, какое отношение "имидж военнослужащих" имеет к безопасному переходу? - говорит Клаас. - Но потом стало ясно, что это было довольно распространенное явление и до римских времен. Мы регулярно находим подношения из топоров, мечей и шлемов в других реках и водоемах. Это мог быть доримский обычай, который получил продолжение и в римский период, но был немного видоизменен".