Три научных проекта запустят в рамках Союзного государства

Три новых научно-технических проекта планируется запустить в рамках Союзного государства России и Беларуси. Об этом в четверг заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарного заседания Восьмого форума регионов России и Беларуси.

"В рамках Союзного государства на данный момент реализуется восемь проектов научно-технических программ, подготовлены к разработке три новых проекта: фотонные производства, молекулярные мишени и современные сверхпроводящие резонаторы", - сказал Чернышенко.

Он добавил, что направления этих программ, по его словам, будут учтены при разработке новой государственной программы научно-технологического развития России. Она, в свою очередь, будет представлена в октябре этого года.