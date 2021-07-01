Экономика
01.07.2021 14:21
Текст: Юлия Акиньшина

Три научных проекта запустят в рамках Союзного государства

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Виталий Аньков/РИА Новости

Три новых научно-технических проекта планируется запустить в рамках Союзного государства России и Беларуси. Об этом в четверг заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарного заседания Восьмого форума регионов России и Беларуси.

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"В рамках Союзного государства на данный момент реализуется восемь проектов научно-технических программ, подготовлены к разработке три новых проекта: фотонные производства, молекулярные мишени и современные сверхпроводящие резонаторы", - сказал Чернышенко.

Он добавил, что направления этих программ, по его словам, будут учтены при разработке новой государственной программы научно-технологического развития России. Она, в свою очередь, будет представлена в октябре этого года.

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